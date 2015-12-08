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В Якутии 65 человек отравились тортами, среди них 43 ребенка. У работников кондитерской фабрики найден стафилококк
Сюжеты:
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В Якутии 65 человек отравились тортами, среди них 43 ребенка. У работников кондитерской фабрики найден стафилококк

8 декабря 2015, 12:20Здоровье и экологияMaurice
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