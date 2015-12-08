В Якутии 65 человек отравились тортами, среди них 43 ребенка. У работников кондитерской фабрики найден стафилококк
После употребления «Медового торта» в больницы Якутска с признаками пищевого отравления попали 23 ребенка в возрасте до 14 лет. По факту массового отравления детей возбуждено уголовное дело.
Управление Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) за сутки зарегистрировало семь новых случаев отравлений тортами, общее количество заболевших возросло до 65 человек.
Первые случаи заболевания отмечены с субботы. Сотрудники трех школ купили в магазине «Нарыйаана» «Медовый торт», после его употребления в больницы Якутска с признаками пищевого отравления попали 23 ребенка в возрасте до 14 лет. По факту массового отравления детей возбуждено уголовное дело.
За последние сутки зарегистрировано семь новых случаев пищевых отправлений, в том числе одного ребенка. Всего за три дня заболело 65 человек, в том числе 43 ребенка. Госпитализировано 39 заболевших, в том числе 31 ребенок. За прошедшие сутки переведены из стационара на амбулаторное лечение трое детей сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по региону во вторник.
Отмечается, что у двух работников кондитерского цеха «Нарыйаана» определен патогенный стафилококк. Эта же бактерия была обнаружена и в пробах тортов, которые ели заболевшие.
Постановлением главного санитарного врача Якутии эти два работника кондитерского цеха отстранены от работы.
Управление Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) передала материалы административного расследования в суд для приостановления деятельности кондитерского цеха «Нарыйаана».