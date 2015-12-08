В Якутии 65 человек отравились тортами, среди них 43 ребенка. У работников кондитерской фабрики найден стафилококк

Управление Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) за сутки зарегистрировало семь новых случаев отравлений тортами, общее количество заболевших возросло до 65 человек.

Первые случаи заболевания отмечены с субботы. Сотрудники трех школ купили в магазине «Нарыйаана» «Медовый торт», после его употребления в больницы Якутска с признаками пищевого отравления попали 23 ребенка в возрасте до 14 лет. По факту массового отравления детей возбуждено уголовное дело.

За последние сутки зарегистрировано семь новых случаев пищевых отправлений, в том числе одного ребенка. Всего за три дня заболело 65 человек, в том числе 43 ребенка. Госпитализировано 39 заболевших, в том числе 31 ребенок. За прошедшие сутки переведены из стационара на амбулаторное лечение трое детей сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по региону во вторник.

Отмечается, что у двух работников кондитерского цеха «Нарыйаана» определен патогенный стафилококк. Эта же бактерия была обнаружена и в пробах тортов, которые ели заболевшие.

Постановлением главного санитарного врача Якутии эти два работника кондитерского цеха отстранены от работы.