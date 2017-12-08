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Новости Нижнего Тагила

Неполезные продукты питания обозначат в России особой маркировкой

8 декабря 2017, 14:00Добавить новость
алкоголь,здоровье,продукты,Россия,минздрав,пропаганда зож,питание

Минздрав предлагает разместить на упаковках продуктов информацию об их полезности.

 По сообщению «Известий», министерство здравоохранения России подготовило документ о содержании соли, сахара и жиров в пищевых продуктах. Все продукты включили в три категории.

В список полезных продуктов, рациональное потребление которых не приводит к каким-либо заболеваниям, вошли фрукты, овощи, мясо, птица, рыба, морепродукты, яйца и крупы.

В категорию не очень полезных продуктов попали кондитерские изделия, шоколад, десерты, энергетические напитки и алкоголь.

Третий список включает информацию о допустимом содержании сахара и соли в отдельных категориях пищи.

Все продукты, по предложению Минздрава, будут промаркированы специальными наклейками, обозначающими степень их полезности для здоровья россиян. Данные меры должны способствовать продвижению в России культуры здорового питания и ЗОЖ.

 
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