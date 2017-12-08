Неполезные продукты питания обозначат в России особой маркировкой

Минздрав предлагает разместить на упаковках продуктов информацию об их полезности.По сообщению «Известий», министерство здравоохранения России подготовило документ о содержании соли, сахара и жиров в пищевых продуктах. Все продукты включили в три категории.
В список полезных продуктов, рациональное потребление которых не приводит к каким-либо заболеваниям, вошли фрукты, овощи, мясо, птица, рыба, морепродукты, яйца и крупы.
В категорию не очень полезных продуктов попали кондитерские изделия, шоколад, десерты, энергетические напитки и алкоголь.
Третий список включает информацию о допустимом содержании сахара и соли в отдельных категориях пищи.
Все продукты, по предложению Минздрава, будут промаркированы специальными наклейками, обозначающими степень их полезности для здоровья россиян. Данные меры должны способствовать продвижению в России культуры здорового питания и ЗОЖ.