В Нижнем Тагиле выпадет снег в выходные

Погода начала меняться уже в ночь на пятницу. Сегодня днем в Нижнем Тагиле обещают до -8 градусов.



Кроме того, в городе продолжится выпадение снега. Ветер будет ощутимым – от 3 до 13 метров в секунду. Похолодание приведёт к гололедице на дорогах.



В выходные температура опустится до 10 градусов Цельсия ниже нуля. В течение дня пройдут небольшие снегопады и даже метели. Порывы ветра в эти дни могут достигать 14 м/с.