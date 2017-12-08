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Новости Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле выпадет снег в выходные

8 декабря 2017, 07:30Добавить новость
город,Нижний Тагил,погода,Россия,Свердловская область,экология,снег
В ближайшие выходные на всём Среднем Урале синоптики обещают выпадение снега и усиление ветера.

Погода начала меняться уже в ночь на пятницу. Сегодня днем в Нижнем Тагиле обещают до -8 градусов.

Кроме того, в городе продолжится выпадение снега. Ветер будет ощутимым – от 3 до 13 метров в секунду. Похолодание приведёт к гололедице на дорогах. 

В выходные температура опустится до 10 градусов Цельсия ниже нуля. В течение дня пройдут небольшие снегопады и даже метели. Порывы ветра в эти дни могут достигать 14 м/с.

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Погода в Нижнем Тагиле
-6
Свердловская область
Нижний Тагил
-6
день: -5
вечер: -4
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