Роспотребнадзор обнаружил нарушения «Тагильским пивом» санитарных требований

Отделение Роспотребнадзора в Нижнем Тагиле обнаружило нарушения у ООО «Тагильское пиво» в деятельности, связанной с использованием возбудителей инфекционных заболеваний. По факту выявленных нарушений Роспоребнадзор обратился в суд с заявлением о привлечении пивоваренной компании к административной ответственности.
В ходе плановой выездной проверки в период с 10.05.2016 по 05.07.2016 санитарные врачи обнаружили нарушения в работе микробиологической лаборатории компании «Тагильское пиво».
Пивоваренное предприятие обладает лицензией на осуществление деятельности, связанной с возбудителями инфекционных заболеваний. Однако, как показала проверка, предпринимательская деятельность велась с нарушением предусмотренных лицензией условий:
- Граница между «чистой» и «заразной» зоной микробиологической лаборатории «Тагильского пива» условна. Принцип поточности персонала соблюдён не был.
- Отсутствовала душевая на границе «чистой» и «заразных» зон.
- Стена помещения «заразной» зоны оборудована технологической нишей, недоступной для уборки.
- Поверхность канала отведения воздуха из помещений «заразной» зоны не соответствовала предъявляемым требованиям: имелись острые края и шероховатости.
- Не оборудована автономная проточно-вытяжная вентиляция для помещения «заразной» зоны.
- Бокс биологической безопасности БАВп-01 «Ламинар-С»-1,2 не был проверен на защитную эффективность.
- В помещении приёма проб («заразной» зоны) в шкафах хранилась верхняя одежда персонала.
- Не соблюдался режим дезинфекции и стерилизации паровым методом.
Все вышеперечисленные нарушения микробиологической лаборатории «Тагильского пива» относятся к нарушению санитарных правил СП 1.3.2322-08 Безопасность работы с микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней.
Материалы о зафиксированных нарушениях Нижнетагильское отделение Роспотребнадзора передало в Арбитражный суд Свердловской области для привлечения «Тагильского пива» к административной ответственности. Судом не было установлено обстоятельств, позволяющих признать совершённое пивоваренной компанией правонарушение малозначительным.
Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил заявленные требования Роспотребнадзора и привлек «Тагильское пиво» к ответственности по ч. 3. ст.14.1 КоАП (Осуществление предпринимательской деятельности с нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией)) и назначил административное наказание в виде предупреждения. Документы имеются в распоряжении редакции TagilCity.ru.
Напомним, также Арбитражный суд Свердловской области постановил взыскать с ООО «Тагильское пиво» в пользу нижнетагильского «Водоканала» 438 440 рублей за загрязнение сточных вод.