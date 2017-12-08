Роспотребнадзор обнаружил нарушения «Тагильским пивом» санитарных требований

В ходе плановой выездной проверки в период с 10.05.2016 по 05.07.2016 санитарные врачи обнаружили нарушения в работе микробиологической лаборатории компании «Тагильское пиво».



Пивоваренное предприятие обладает лицензией на осуществление деятельности, связанной с возбудителями инфекционных заболеваний. Однако, как показала проверка, предпринимательская деятельность велась с нарушением предусмотренных лицензией условий:





Граница между «чистой» и «заразной» зоной микробиологической лаборатории «Тагильского пива» условна. Принцип поточности персонала соблюдён не был.

Отсутствовала душевая на границе «чистой» и «заразных» зон.

Стена помещения «заразной» зоны оборудована технологической нишей, недоступной для уборки.

Поверхность канала отведения воздуха из помещений «заразной» зоны не соответствовала предъявляемым требованиям: имелись острые края и шероховатости.

Не оборудована автономная проточно-вытяжная вентиляция для помещения «заразной» зоны.

Бокс биологической безопасности БАВп-01 «Ламинар-С»-1,2 не был проверен на защитную эффективность.

В помещении приёма проб («заразной» зоны) в шкафах хранилась верхняя одежда персонала.

Не соблюдался режим дезинфекции и стерилизации паровым методом.



Все вышеперечисленные нарушения микробиологической лаборатории «Тагильского пива» относятся к нарушению санитарных правил СП 1.3.2322-08 Безопасность работы с микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней.