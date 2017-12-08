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Новости Нижнего Тагила

Роспотребнадзор обнаружил нарушения «Тагильским пивом» санитарных требований

8 декабря 2017, 18:10Добавить новость
Нижний Тагил,ТАПИ,тагильское пиво,Роспотребнадзор,суд,арбитражный суд,административная ответственность,бактерии,лаборатория
Отделение Роспотребнадзора в Нижнем Тагиле обнаружило нарушения у ООО «Тагильское пиво» в деятельности, связанной с использованием возбудителей инфекционных заболеваний. По факту выявленных нарушений Роспоребнадзор обратился в суд с заявлением о привлечении пивоваренной компании к административной ответственности.

В ходе плановой выездной проверки в период с 10.05.2016 по 05.07.2016 санитарные врачи обнаружили нарушения в работе микробиологической лаборатории компании «Тагильское пиво».

Пивоваренное предприятие обладает лицензией на осуществление деятельности, связанной с возбудителями инфекционных заболеваний. Однако, как показала проверка, предпринимательская деятельность велась с нарушением предусмотренных лицензией условий:

  • Граница между «чистой» и «заразной» зоной микробиологической лаборатории «Тагильского пива» условна. Принцип поточности персонала соблюдён не был. 
  • Отсутствовала душевая на границе «чистой» и «заразных» зон.
  • Стена помещения «заразной» зоны оборудована технологической нишей, недоступной для уборки. 
  • Поверхность канала отведения воздуха из помещений «заразной» зоны не соответствовала предъявляемым требованиям: имелись острые края и шероховатости.
  • Не оборудована автономная проточно-вытяжная вентиляция для помещения «заразной» зоны.
  • Бокс биологической безопасности БАВп-01 «Ламинар-С»-1,2 не был проверен на защитную эффективность. 
  • В помещении приёма проб («заразной» зоны) в шкафах хранилась верхняя одежда персонала. 
  • Не соблюдался режим дезинфекции и стерилизации паровым методом. 


Все вышеперечисленные нарушения микробиологической лаборатории «Тагильского пива» относятся к нарушению санитарных правил СП 1.3.2322-08 Безопасность работы с микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней.


Материалы о зафиксированных нарушениях Нижнетагильское отделение Роспотребнадзора передало в Арбитражный суд Свердловской области для привлечения «Тагильского пива» к административной ответственности. Судом не было установлено обстоятельств, позволяющих признать совершённое пивоваренной компанией правонарушение малозначительным.

Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил заявленные требования Роспотребнадзора и привлек «Тагильское пиво» к ответственности по ч. 3. ст.14.1 КоАП (Осуществление предпринимательской деятельности с нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией)) и назначил административное наказание в виде предупреждения. Документы имеются в распоряжении редакции TagilCity.ru.
 
Напомним, также Арбитражный суд Свердловской области постановил взыскать с ООО «Тагильское пиво» в пользу нижнетагильского «Водоканала» 438 440 рублей за загрязнение сточных вод.
© Павел Щербина, TagilCity.ru
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