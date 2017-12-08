Травматологию тагильской Демидовской больницы перенесут на Горошникова, 37 (ВИДЕО)

Здание травматологии на ул. Кузнецкого, 57 в Нижнем Тагиле находится в плачевном состоянии. В связи с этим было принято решение перенести данное отделение в хирургическое отделение Демидовской больницы на Горошникова, 37.

Как рассказали в медучреждении, здание травматологического отделения было построено в 1948 году. С того времени капитальный ремонт там не проводился. Сейчас здание нуждается в ремонте: некоторые оконные рамы прогнили, со стен осыпается штукатурка.





В медучреждении отметили, что в связи с этим травму перенесут на Горошникова, 37: это хирургический корпус Демидовской больницы. По словам главврача, травмпункт будет располагаться на 4 этаже. Это будет новое современное отделение на 30 коек.





Из-за переноса травматологии произойдет еще несколько изменений. Так, отделение челюстно-лицевой хирургии будет организовано в другом крыле больницы.





Сейчас объявлен конкурс на подрядчика, который займется капремонтом на одном из этажей здания, где вскоре разместится травматология. Смета уже согласована региональным министерством, сообщает телекомпания «Тагил-ТВ».



