Заболеваемость гепатитом А в России увеличилась почти на 50%

В России был отмечен рост заболеваемости гепатитом А, или болезнью Боткина. В сравнении с прошлым годом показатель увеличился на 47,7%.

Подсчитано, что заболеваемость этим видом гепатита составила 5 060 человек на 100 000 населения.



Наиболее высокие показатели зафиксированы в Удмуртии, Пермском крае, Пензенской, Новгородской, Ивановской и других областях, а также в Москве и Санкт-Петербурге.





Отметим, что заражение гепатитом А происходит через воду и продукты питания. Иначе заболевание называют «болезнью грязных рук». Легче всего гепатит А переносится в детском возрасте, после чего к возбудителю вырабатывается устойчивый иммунитет на всю жизнь. Недуг, как и другие виды гепатита, поражает печень.

Помимо болезни Боткина россияне стали чаще болеть брюшным тифом, энтеровирусными инфекциями, менингитом, корью и ветрянкой.