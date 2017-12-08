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Новости Нижнего Тагила

Полиция Свердловской области возьмет на контроль продажу алкоголя в Новый Год

8 декабря 2017, 08:30Добавить новость
алкоголь,безопасность,город,здоровье,полиция,проверка,продукты,Свердловская область,Новый год
В Свердловской области в новогодние праздники силы правоохранителей будут направлены на защиту граждан от поступления в оборот фальсифицированного алкоголя.

К такому решению пришли участники заседания комиссии по противодействию незаконному обороту продукции в регионе.

Начальник регионального штаба ГУ МВД России Максим Балакин заявил, что работа в этом направлении была усилена. Этот вопрос прорабатывается в каждом муниципалитете.

 

Известно, что в областной полиции говорят о полном запрете продажи алкоголя в местах проведения массовых мероприятий, передает Московский Комсомолец-Екатеринбург.

 
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