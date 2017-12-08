Полиция Свердловской области возьмет на контроль продажу алкоголя в Новый Год

в новогодние праздники

К такому решению пришли участники заседания комиссии по противодействию незаконному обороту продукции в регионе.





Начальник регионального штаба ГУ МВД России Максим Балакин заявил, что работа в этом направлении была усилена. Этот вопрос прорабатывается в каждом муниципалитете.

Известно, что в областной полиции говорят о полном запрете продажи алкоголя в местах проведения массовых мероприятий, передает Московский Комсомолец-Екатеринбург.