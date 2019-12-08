Совсем не зима: Нижний Тагил ждут плюсовая температура и мокрый снег
Сегодня, 11:17Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В начале следующей недели, с 9 декабря, тагильчан ждут мокрый снег, облачность и температура воздуха выше нуля.
Сюжеты: Нижний Тагил
По данным Гисметео, 9 декабря будет пасмурно, пройдут осадки в виде мокрого снега. Днем столбик термометра поднимется до +2 градусов, ночью похолодает до -2 градусов. Ветер юго-западный, с порывами до 15 м/с.
10 декабря осадков не ожидается, однако небо останется облачным. Температура воздуха днем — +1 градусов, ночью — до -2 градусов. Ветер юго-западный, до 16 м/с.
В среду, 11 декабря вновь пойдет снег. При этом днем похолодает до -1 градуса, ночью — до -4 градусов. Ветер юго-западный, до 11 м/с.
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей