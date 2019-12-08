Совсем не зима: Нижний Тагил ждут плюсовая температура и мокрый снег

По данным Гисметео, 9 декабря будет пасмурно, пройдут осадки в виде мокрого снега. Днем столбик термометра поднимется до +2 градусов, ночью похолодает до -2 градусов. Ветер юго-западный, с порывами до 15 м/с.

10 декабря осадков не ожидается, однако небо останется облачным. Температура воздуха днем — +1 градусов, ночью — до -2 градусов. Ветер юго-западный, до 16 м/с.