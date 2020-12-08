Превышений нет: замеры загрязнений воздуха от TagilCity.ru 8 декабря

Замеры проводились при температуре воздуха -6 градусов и западном ветре со скоростью три метра в секунду. Прибор показал отсутствие в атмосфере диоксида азота, диоксида серы, сероводорода, формальдегида и синильной кислоты.
Сейчас на территории Нижнего Тагила действует предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях для рассеивания вредных веществ. В связи с этим промышленным предприятиям рекомендовано снизить количество выбросов в атмосферу.
Напомним, вчера, 7 декабря, в том же месте газоанализатор зафиксировал превышение диоксида азота в 4,5 раза.