Превышений нет: замеры загрязнений воздуха от TagilCity.ru 8 декабря

Превышений нет: замеры загрязнений воздуха от TagilCity.ru 8 декабря

Сегодня, 17:31Здоровье и экологияАнна ГригорьеваPhoto: TagilCity.ru
8 декабря рядом с железнодорожным вокзалом Нижнего Тагила редакция TagilCity.ru провела замеры воздуха на наличие содержания пяти загрязняющих веществ. Газоанализатор не зафиксировал в воздухе наличие ни одного из них.

Замеры проводились при температуре воздуха -6 градусов и западном ветре со скоростью три метра в секунду. Прибор показал отсутствие в атмосфере диоксида азота, диоксида серы, сероводорода, формальдегида и синильной кислоты.

Video:TagilCity.ru

Сейчас на территории Нижнего Тагила действует предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях для рассеивания вредных веществ. В связи с этим промышленным предприятиям рекомендовано снизить количество выбросов в атмосферу.

Напомним, вчера, 7 декабря, в том же месте газоанализатор зафиксировал превышение диоксида азота в 4,5 раза.

Stories:
ЭкологияЭксклюзивНижний Тагил
Related news:
экологиявыбросызамерыНижний Тагил
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы