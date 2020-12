Превышений нет: замеры загрязнений воздуха от TagilCity.ru 8 декабря

8 декабря рядом с железнодорожным вокзалом Нижнего Тагила редакция TagilCity.ru провела замеры воздуха на наличие содержания пяти загрязняющих веществ. Газоанализатор не зафиксировал в воздухе наличие ни одного из них.

Замеры проводились при температуре воздуха -6 градусов и западном ветре со скоростью три метра в секунду. Прибор показал отсутствие в атмосфере диоксида азота, диоксида серы, сероводорода, формальдегида и синильной кислоты. Video: TagilCity.ru Сейчас на территории Нижнего Тагила действует предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях для рассеивания вредных веществ. В связи с этим промышленным предприятиям рекомендовано снизить количество выбросов в атмосферу. Напомним, вчера, 7 декабря, в том же месте газоанализатор зафиксировал превышение диоксида азота в 4,5 раза.

