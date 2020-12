В Свердловской области продолжает расти число тяжело больных коронавирусом

В Свердловской области за сутки было выявлено 382 случая COVID-19, сообщает оперштаб региона.

На Среднем Урале растет число тяжело больных коронавирусом. Больше всего заболевших за сутки зарегистрировано в Екатеринбурге — 187, в Нижнем Тагиле выявлено 17 случаев. Также COVID-19 выявлен у жителей Алапаевского района, Богдановича, Ирбитского района, Каменска-Уральского, Пышминского городского округа, Полевского, Ревды, Режа и других муниципалитетов. 741 пациент находится в тяжелом состоянии, из них 334 — в отделении реанимации. 223 человека подключены к аппаратам ИВЛ. За время пандемии в регионе зафиксировали 49 391 случай COVID-19. В России за сутки выявили 24 938 случаев в 85 регионах страны. Больше всего заболевших в Москве — 5 232, Санкт-Петербурге — 3 734 и Московской области — 1341. Всего с начала пандемии коронавирус зафиксирован у 2 515 009 человек. В Свердловской области выздоровели почти 42 тысячи пациентов. За минувшие сутки из больниц Свердловской области выписали 386 человек, всего с начала пандемии выздоровели 41 644 пациента. В России за сутки из медицинских учреждений выписали 24 938 человек. Больше всего в Москве — 5532, Санкт-Петербурге — 1811 и Московской области — 820. С начала пандемии выздоровели 1 981 526 человек. В Свердловской области снова растет суточная смертность от COVID-19. За сутки в Свердловской области от коронавируса скончались 15 человек, за время пандемии зафиксировано 1133 летальных случая. По стране за сутки выявили 562 случая смерти от инфекции. За все время от COVID-19 умерли 44 159 пациентов.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter