В Свердловской области продолжает расти число тяжело больных коронавирусом

В России за сутки выявили 24 938 случаев в 85 регионах страны. Больше всего заболевших в Москве — 5 232, Санкт-Петербурге — 3 734 и Московской области — 1341. Всего с начала пандемии коронавирус зафиксирован у 2 515 009 человек.