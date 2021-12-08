Экс-участница «Дома-2» обвинила врачей скорой помощи Екатеринбурга в бездействии

Экс-участница «Дома-2» обвинила врачей скорой помощи Екатеринбурга в бездействии
Экс-участница «Дома-2» обвинила врачей скорой помощи Екатеринбурга в бездействии
Сегодня, 19:36Здоровье и экологияФото: 1MI
Бывшая участница «Дома-2» Яна Шевцова заявила, что ждала врачей скорой помощи Екатеринбурга для своей дочери целые сутки.

Как рассказывает девушка, она вызвала скорую в 21.00 шестого декабря, когда ее дочери стало плохо, но в тот день на вызов так никто и не приехал. Когда вечером следующего дня восьмимесячную девочку начало сильно рвать, Шевцова снова позвонила медикам, сказала, что ждет бригаду целые сутки, и ребенок уже умирает.

Бригада медиков прибыла через пять минут, но, по словам девушки, врачи отказались забирать ребенка в больницу, объяснив свое решение отсутствием свободных мест, и даже не сделали никакого назначения. В итоге, утверждает Яна, ей пришлось вызывать частного педиатра.

Однако в службе скорой помощи областного центра сообщают, что шестого декабря вызов был оформлен в неотложку и на взрослого человека, однако прибывшая по адресу бригада не смогла попасть в подъезд. По домофону и телефону, с которого был сделан вызов, никто не отвечал. Седьмого числа реанимационная бригада прибыла через 16 минут после вызова — от перевозки девочки в стационар Шевцова отказалась.

Никаких проблем с переполненностью больниц в столице региона нет, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на областной Минздрав.

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