Экс-участница «Дома-2» обвинила врачей скорой помощи Екатеринбурга в бездействии

Однако в службе скорой помощи областного центра сообщают, что шестого декабря вызов был оформлен в неотложку и на взрослого человека, однако прибывшая по адресу бригада не смогла попасть в подъезд. По домофону и телефону, с которого был сделан вызов, никто не отвечал. Седьмого числа реанимационная бригада прибыла через 16 минут после вызова — от перевозки девочки в стационар Шевцова отказалась.