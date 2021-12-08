Где привиться «Спутником Лайт» в Нижнем Тагиле?

Где привиться «Спутником Лайт» в Нижнем Тагиле?
Где привиться «Спутником Лайт» в Нижнем Тагиле?
Сегодня, 19:29Здоровье и экологияФото: 1MI
Где в Нижнем Тагиле можно поставить вакцину от коронавируса «Спутник Лайт»? Для кого она предназначена и чем отличается от обычного «Спутника V»? Читайте в материале TagilCity.ru.

Что такое вакцина «Спутник Лайт»?

«Спутник Лайт» — это один из вариантов российской вакцины от коронавируса «Спутник V», и в отличие от него считается облегченным вариантом. По сути — это первый компонент вакцины, то есть после ее применения не нужно повторного введения.

Эффективность «Спутник Лайт» составляет почти 80% на основе данных после проведения клинических исследований в рамках программы массовой вакцинации в период с 5 декабря 2020 года по 15 апреля 2021 года. А польза для пожилых людей от нее составляет 85%. Действует вакцина от четырех до пяти месяцев.

«Спутник Лайт» действует по тому же принципу, что и «Спутник V». вакцина содержит фрагмент вирусного шипа коронавируса. С помощью частиц аденовируса он доставляется в организм человека. И как только фрагмент шипа туда попадает, запускается иммунный ответ и активизируется механизм клеточной защиты, за счет чего и начинается выработка антител.

Зачем нужен «Спутник Лайт»?

Вакцина в первую очередь предназначена для ревакцинации и вакцинации переболевших для повышения антител в организме человека. При этом при инструкции ее можно использовать и для обычной вакцинации, но так как она однокомпонентная, то ее длительность и эффективность будет ниже, чем у классического двухкомпонетного «Спутника V». При этом «Спутник Лайт» пока ставят людям в возрасте от 18 до 60 лет.

Противопоказания для прививки вакциной «Спутник Лайт»:

  • гиперчувствительность к компонентам препарата;
  • тяжелые форма аллергии;
  • острые инфекционные и неинфекционные заболевания;
  • обострение хронических болезней.

Кроме того, «Спутник Лайт» вызывает меньше побочных эффектов. В основном это гриппоподобный синдром: повышение температуры тела, общая слабость, боль в мышцах и суставах.

В начале декабря в Свердловскую область поступило 162 тысячи доз «Спутника Лайт». Однако Минздрав РФ рекомендовал использовать вакцину только для ревакцинации.

Где в Нижнем Тагиле привиться «Спутником Лайт»?

Наличие вакцины «Спутник Лайт» можно узнать по телефонам районных поликлиник. По информации администрации города, все лечебные учреждения полностью обеспечены вакциной против COVID-19. На сегодняшний день в распоряжении медиков 22 тысячи доз препарата. В наличии «Спутник V», «Спутник Лайт» и «ЭпиВакКорона».

Перечень прививочных кабинетов на территории Нижнего Тагила:

  • Городская больница № 1, ул. Окунева, 30. Телефон call-центра: 8(3435) 38-44-99;
  • Демидовская городская больница, ул. Горошникова, 37. Телефон регистратуры: 8(3435) 41-97-57;
  • Городская больница № 4, ул. Балакинская, 22. Телефоны: 8(3435) 21-10-89 — регистратура (многоканальный), 8(3435) 21-41-16;
  • Городская поликлиника № 3, Липовый тракт, 30а. Телефоны: 8(3435) 48-64-94, 8(3435) 96-05-94;
  • Городская поликлиника № 4, ул. Новострой, 24. Телефон: 8(3435) 21-12-12 — регистратура (многоканальный);

Кроме того, прививочные пункты открыты в торговых центрах города.

  • ТЦ «DEPO» будни — с 16.00 до 20.00, выходные — с 10.00 до 20.00;
  • ТРЦ «Квадрат», ул. Пархоменко, 41. Будни с 16.00 до 19.00, выходные — с 12.00 до 17.00;
  • Здание Центрального торгового комплекса, ул. Газетная, 97А. Будни — с 11.00 до 19.00, выходные — с 9.00 до 18.00;
  • ТЦ «Мегамарт», ул. Фрунзе, 13. Будни — с 16.00 до 19.00, в выходные с — 11.00 до 16.00;
  • В здании Нижнетагильского цирка, ул. Первомайская, 8а. Вторник, четверг, суббота — с 15.00 до 18.00;
  • ТЦ «Реал», ул. Юности, 16. Ежедневно с 16.00 до 20.00.

Дадут ли QR-код после прививки «Спутником Лайт»?

При первичной вакцинации «Спутником Лайт» QR-код придет только через 21 день на портале Госуслуг так же как после полного курса «Спутником V». В Минздраве это объяснили тем, что человека, который не болел коронавирусом и не прививался ранее, иммунитета на следующий день после укола «Лайтом» не появится. Антитела начнут вырабатываться только к 21-му дню. Соответственно, и QR-код человек должен получить не сразу.

Если же человек прошел повторную прививку «Спутником Лайт», то в этих случаях сертификат о вакцинации начинает действовать день в день.

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