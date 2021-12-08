Где привиться «Спутником Лайт» в Нижнем Тагиле?

Вакцина в первую очередь предназначена для ревакцинации и вакцинации переболевших для повышения антител в организме человека. При этом при инструкции ее можно использовать и для обычной вакцинации, но так как она однокомпонентная, то ее длительность и эффективность будет ниже, чем у классического двухкомпонетного «Спутника V». При этом «Спутник Лайт» пока ставят людям в возрасте от 18 до 60 лет.