Где привиться «Спутником Лайт» в Нижнем Тагиле?

Что такое вакцина «Спутник Лайт»?
«Спутник Лайт» — это один из вариантов российской вакцины от коронавируса «Спутник V», и в отличие от него считается облегченным вариантом. По сути — это первый компонент вакцины, то есть после ее применения не нужно повторного введения.
Эффективность «Спутник Лайт» составляет почти 80% на основе данных после проведения клинических исследований в рамках программы массовой вакцинации в период с 5 декабря 2020 года по 15 апреля 2021 года. А польза для пожилых людей от нее составляет 85%. Действует вакцина от четырех до пяти месяцев.
«Спутник Лайт» действует по тому же принципу, что и «Спутник V». вакцина содержит фрагмент вирусного шипа коронавируса. С помощью частиц аденовируса он доставляется в организм человека. И как только фрагмент шипа туда попадает, запускается иммунный ответ и активизируется механизм клеточной защиты, за счет чего и начинается выработка антител.
Зачем нужен «Спутник Лайт»?
Вакцина в первую очередь предназначена для ревакцинации и вакцинации переболевших для повышения антител в организме человека. При этом при инструкции ее можно использовать и для обычной вакцинации, но так как она однокомпонентная, то ее длительность и эффективность будет ниже, чем у классического двухкомпонетного «Спутника V». При этом «Спутник Лайт» пока ставят людям в возрасте от 18 до 60 лет.
Противопоказания для прививки вакциной «Спутник Лайт»:
Кроме того, «Спутник Лайт» вызывает меньше побочных эффектов. В основном это гриппоподобный синдром: повышение температуры тела, общая слабость, боль в мышцах и суставах.
В начале декабря в Свердловскую область поступило 162 тысячи доз «Спутника Лайт». Однако Минздрав РФ рекомендовал использовать вакцину только для ревакцинации.
Где в Нижнем Тагиле привиться «Спутником Лайт»?
Наличие вакцины «Спутник Лайт» можно узнать по телефонам районных поликлиник. По информации администрации города, все лечебные учреждения полностью обеспечены вакциной против COVID-19. На сегодняшний день в распоряжении медиков 22 тысячи доз препарата. В наличии «Спутник V», «Спутник Лайт» и «ЭпиВакКорона».
Перечень прививочных кабинетов на территории Нижнего Тагила:
Кроме того, прививочные пункты открыты в торговых центрах города.
Дадут ли QR-код после прививки «Спутником Лайт»?
При первичной вакцинации «Спутником Лайт» QR-код придет только через 21 день на портале Госуслуг так же как после полного курса «Спутником V». В Минздраве это объяснили тем, что человека, который не болел коронавирусом и не прививался ранее, иммунитета на следующий день после укола «Лайтом» не появится. Антитела начнут вырабатываться только к 21-му дню. Соответственно, и QR-код человек должен получить не сразу.
Если же человек прошел повторную прививку «Спутником Лайт», то в этих случаях сертификат о вакцинации начинает действовать день в день.