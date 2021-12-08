Глава РЭО: менее экологичная продукция будет иметь больший экосбор

Как сообщил генеральный директор публично-правовой компании «Российский экологический оператор» Денис Буцаев, ставка экологического сбора зависит от экологичности товара и его упаковки: чем экологичнее продукция, тем меньше экосбор.

Он также заметил, что введение экологического сбора будет способствовать появлению в стране механизмов регулирования экологического подхода к производству тары, пишет Kp.ru. Иными словами, по мнению Дениса Буцаева, экосбор позволить сделать упаковку более экологичной. «Для этого и подготовлена методика расчета экосбора, согласно которой у менее экологичной продукции ставка будет выше. Таким образом экосбор направлен на стимулирование производителей и импортеров к самостоятельной утилизации и использованию более экологичной упаковки в своей продукции», — считает глава РЭО. В свою очередь эксперт научно-технического совета Росприроднадзора Наталья Беляева отметила, что принятие «мусорной» реформы является неизбежностью. К тому же тема экологической ответственности обсуждается с предпринимателями, активистами и различными ведомствами с 2020 года. Эксперт Росприроднадзора добавила, что повышение коэффициентов является мягким способом воздействия на производителей. Однако за шесть лет функционирования расширенной ответственности производителей проблема переработки мусора осталась и мало что изменилось. При этом мусор продолжает накапливаться на мусорных полигонах, а бизнесмены за это время научились обходить закон. Руководитель Российского экологического общества Рашид Исмаилов рассказал, что введение экологического сбора не повлечет за собой повышения цен на товары. «Повышающий коэффициент — это повышение ответственности производителей и импортеров за утилизацию продукции. Плата соразмерна наносимому ущербу. Кроме этого, такой подход стимулирует отказ от использования неперерабатываемых материалов», — сказал он. Бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию Ильдар Неверов отметил, что расширенная ответственность производителей распространяется не на все товары. При этом рост цен на товары в розничном эквиваленте составит не более 1,5%. «Ключевые принципы функционирования РОП, включая расчеты экосбора, уже согласованы в ходе ряда совещаний с представителями Минэкономразвития, Минприроды, Минпромторга РФ и бизнес-ассоциаций. Любой перенос, сдвиг вправо до 2025 года или на другую дату будет являться достаточно серьезным ударом по реформе, которая сейчас активно воплощается в жизнь», — сообщил бизнес-омбудсмен.

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