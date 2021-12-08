Областная экостанция для детей появится в Нижнем Тагиле

Областная экостанция для детей появится в Нижнем Тагиле
Областная экостанция для детей появится в Нижнем Тагиле
Сегодня, 11:12Здоровье и экологияУльяна СавинаФото: 1MI
Станция юных натуралистов на ул. Пархоменко, 18 в Нижем Тагиле будет переоборудована в областную экостанцию для школьников. Из муниципального бюджета на нее выделят 3,6 млн рублей.

2 млн рублей будут задействованы на покупку оборудования для экостанции, еще 1,6 млн рублей — на подготовительные мероприятия, сообщила редакции TagilCity.ru начальник управления образования города Татьяна Удинцева.

В Городской станции юных натуралистов появится областной центр, который будет реализовывать экологические программы. За счет средств бюджета оборудуют площадки для занятий воспитанников, рассказал редакции TagilCity.ru замглавы Нижнего Тагила по соцполитике Валерий Суров.

Напомним, что в следующем году на базе политехнической гимназии в Тагиле создадут первый в регионе школьный технопарк «Кванториум».

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