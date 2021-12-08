Переработка старых вещей: как тагильчане могут присоединиться к мировому экотренду

Можно из старой вещи, которая висит в шкафу, потому что не модно, уже надоела (сколько можно носить), отдать некому, а выбросить жалко, сделать новую. Нарисовать на спине, на подоле, на рукаве веселый или абстрактный рисунок, и все. Ты уже другой, эта вещь уже другая. И посмотри, как люди смотрят на тебя? Они завидуют тебе, твоей смелости, твоему яркому Я,рассказывает она.