Переработка старых вещей: как тагильчане могут присоединиться к мировому экотренду

Апсайклинг или непромышленная переработка вещей становится все популярнее за рубежом и в России. Мировые бренды создают коллекции из вторичных материалов, а известные компании масс-маркета начали принимать старые вещи для дальнейшей переработки. Главная цель апсайклинга — сократить вред, наносимый экологии.
Мировой опыт перенимают художники и дизайнеры, в том числе и в Нижнем Тагиле. Жителям города предлагают также присоединиться к экологическому решению и создать украшение из вторичных материалов для новогодней елки.
Апсайклинг — это повторное использование вещей с целью придания им новой функциональности. Иностранное слово, которое вошло в употребление в 2019 году, кроет далеко не новое явление. Издревле люди находили применение старым вещам из экономических соображений. Сейчас разнообразие и доступность товаров позволяет покупателю не хранить одежду и предметы обихода, а покупать их по доступной цене. Такое отношение привело к экологической проблеме, а именно — к увеличению объемов мусора.
Повторное использование предметов быта, в том числе и не по прямому назначению, может привести к сокращению количества отходов, которые сегодня отправляют тагильчане в контейнеры ТКО. Апсайклинг не даст ощутимого эффекта на уровне города прямо здесь и сейчас, но позволит сократить «мусорную» нагрузку на экологию Нижнего Тагила в ближайшей перспективе, рассказали редакции TagilCity.ru представители регоператора «Рифей».
Президент уральской ассоциации художников по куклам, тагильчанка Светлана Резанова с творческой группой организовала проект «Из-ба». В течение нескольких месяцев они ездили по деревням и селам и искали в домах брошенные вещи, из которых им удалось создать эксклюзивную коллекцию авторских кукол.
Мне очень жалко вещи, которые особенно сделаны чьими-то руками, не машиной. Очень жалко их просто выбрасывать на помойку, хочется продлить немного их жизнь, показать людям, что у этих предметов есть душа человека, который их делал, рассказала редакции TagilCity.ru Светлана Резанова.
В куклах, по ее словам, часто используются вещи, которые, казалось бы, отслужили свой век. Но иной взгляд продлевает срок их службы. Таким образом, создание авторской куклы приобрело не только творческую, но и экологическую идею.
Любые предметы, даже бытовые вещи, в них же тоже вложен труд, энергия, материал, который взят из земли. Все равно не просто так взял, попользовался и выбросил. Какие-то материальные ценности в это вложены. Поэтому мне лишний раз выбрасывать вещь жалко. Я, например, всегда думаю о том, что безумное количество пластика, оно просто нас поглотит и мы превратимся в планету мусора, говорит художник по куклам Светлана Резанова.
Психолог, консультативный член Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Виктория Шмакова занимается апсайклингом несколько лет. Она шьет авторские куклы, используя лоскутки от старой одежды; разрисовывает чехлы для телефонов, одежду и женские сумки акриловой краской.
Можно из старой вещи, которая висит в шкафу, потому что не модно, уже надоела (сколько можно носить), отдать некому, а выбросить жалко, сделать новую. Нарисовать на спине, на подоле, на рукаве веселый или абстрактный рисунок, и все. Ты уже другой, эта вещь уже другая. И посмотри, как люди смотрят на тебя? Они завидуют тебе, твоей смелости, твоему яркому Я,рассказывает она.
Акриловая краска, с ее слов, имеет хорошую укрывную способность, поэтому ее можно наносить на старый слой, видоизменяя или обновляя рисунок. В результате вещь приобретает не только новый вид, но и эксклюзивное значение.
Как практикующий психолог могу сказать, что человеку важно иметь точку заземления. Его точку опоры. Конечно, это прежде всего опора на себя. Но если себя не хватает, то с этим надо что-то делать. Самый простой, легкий и безопасный способ — это творчество.
Тагильчане могут присоединиться к творческой и экологической инициативе, поучаствовав в апсайклинг-марафоне от компании «Рифей». Для участия в конкурсе необходимо до создать новогоднее украшение или костюм из вторичного материала и выложить до 15 декабря фото в любой соцсети с хэштэгом #апсайклингмарафон. Изображения работ можно прислать и на страницы компании в социальных сетях.
С помощью марафона регоператор предлагает тагильчанам изменить отношение к понятию «мусор». Им не должны становиться вещи, которые могут стать украшением или совершенно новой вещью, сказали редакции TagilCity.ru в компании.
Региональный оператор «Рифей» не оставит без внимания ни одного участника марафона. А для авторов лучших работ он приготовил уникальные подарки для сторонников осознанного потребления и заботы об окружающей среде.
К идее созданий апсайкл-коллекций обращались многие мировые бренды. Так, Balenciaga создала пальто из шнуркового меха, Marni — верхнюю одежду из лоскутков, а Coach — эксклюзивные сумки 1970-х годов.
Апсайклинг для многих брендов стал решением экономических неудобств, возникших из-за пандемии коронавируса. Так, коллекции весна-лето 2020 года из-за ограничений и локдауна остались нераспроданными, и представители индустрии моды решили использовать оставшийся текстиль вторично.
Переработка вещей стала флагманом коллекций французского дизайнера Марин Серр. Она разработала апсайкл-коллекцию весна-лето 2021. За счет этого ей удалось увеличить годовой доход бренда до 10 млн евро, что в два раза больше в сравнении с 2019 годом.
Вторичную переработку сырья используют и бренды масс-маркета. В 2019 году компания Levi’s запустила в России программу по сбору и переработке джинсовых вещей. В результате художники и дизайнеры создали 50 джинсовых курток из старого денима.
Данная практика распространена у бренда H&M Group. Магазины по всей России принимают старый текстиль и одежду, перерабатывают их и создают коллекцию под названием Looop.
Наша миссия — использовать к 2030 году только переработанные или другие материалы, полученные из экологически чистых источников, написано на официальном сайте бренда H&M Group.