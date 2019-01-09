Снежная и ветреная погода ожидается в Нижнем Тагиле до конца недели
Сегодня, 16:38Здоровье и экологияФото: maxpixel.net
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С 9 по 11 января в Нижнем Тагиле температура воздуха днем не опустится ниже отметки -14 °C, ночью возможно похолодание до -18 °C.
Сюжеты: Нижний Тагил
В среду 9 января вечером температура воздуха опустится до -10 °C, ночью похолодает до -16 °C.
10 января днем ожидается -11 °C, ночью столбик термометра опустится до -15 °C.
В пятницу, 11 января, днем похолодает до -14 °C, ночью до - 18 °C.
До конца недели в Нижнем Тагиле синоптики прогнозируют пасмурную погоду. Возможен снег. Скорость ветра достигнет 10 м/с, сообщает Гисметео.
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