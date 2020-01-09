Горбольница № 4 в Нижнем Тагиле передаст организацию питания пациентов на аутсорсинг

Нам это удобней. У нас уменьшится количество закупок, снизится нагрузка на персонал, потому что не надо будет готовить документацию на картофель, на хлеб и ещё на что-то. Мы не будем связаны с болезнью поваров и отпускным периодом. Мы заключим договор — будьте любезны поставить то питание и то количество, которое необходимо, причем под жестким контролем, рассказал TagilCity.ru Константин Аникин.