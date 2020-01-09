Горбольница № 4 в Нижнем Тагиле передаст организацию питания пациентов на аутсорсинг
Городская больница № 4 в Нижнем Тагиле впервые ищет поставщика по организации питания пациентов. На это выделено 19,9 миллиона рублей.
Четырёхразовое питание будет предоставляться пациентам, пребывающим в круглосуточном стационаре. Рацион рассчитан максимум на 350 человек в день.
Главврач ЦГБ №4 Константин Аникин считает, что переход на аутсорсинг благоприятно повлияет на работу медучреждения, улучшит контроль за продуктами и стабилизирует обеспечение лечебным питанием.
Нам это удобней. У нас уменьшится количество закупок, снизится нагрузка на персонал, потому что не надо будет готовить документацию на картофель, на хлеб и ещё на что-то. Мы не будем связаны с болезнью поваров и отпускным периодом. Мы заключим договор — будьте любезны поставить то питание и то количество, которое необходимо, причем под жестким контролем, рассказал TagilCity.ru Константин Аникин.
Кроме того, он отметил, что в Свердловской области более половины медучреждений перешли на аутсорсинг в вопросах организации питания.
Услуги питания будут оказываться с 15 февраля по 31 декабря. Дата окончания подачи заявок — 14 января.