«Пили, дрались, веселились». В скорой Нижнего Тагила рассказали, как прошли праздники
Сегодня, 11:17Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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Новогодние выходные в Нижнем Тагиле обошлись без всплесков простудных заболеваний, вирусов и чрезвычайных ситуаций, как рассказал заведующий подстанцией скорой помощи Виктор Поротиков.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Как всегда пили, дрались и веселились. Всплеска особого не было, праздники прошли как обычно, очень тихо. Конечно, чаще вызывали те, у кого животы заболели — поели, выпили, сообщил TagilСity.ru Поротиков.
Кроме того, он отмечает, что обращались тагильчане из-за небольших травм — ушибов и ссадин.
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