Снежную и ветреную погоду обещают синоптики тагильчанам в конце недели

Сегодня, 9 января, днем синоптики обещают -5 градусов, снег. Ветер — до 13 метров в секунду.

В пятницу, 10 января, в дневные часы ожидается -4 градуса, ночью столбик термометра опустится до -8 градусов. Снег, ветер — до 13 метров в секунду.

В субботу днем синоптики обещают -4 градуса, небольшой снег. Ночью — до -7 градусов. Ветер — до 11 метров в секунду.