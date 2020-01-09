Снежную и ветреную погоду обещают синоптики тагильчанам в конце недели
Сегодня, 11:15Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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В конце этой недели, согласно данным Гисметео, в Нижнем Тагиле ожидается снежная и ветреная погода.
Сюжеты: Нижний Тагил
Сегодня, 9 января, днем синоптики обещают -5 градусов, снег. Ветер — до 13 метров в секунду.
В пятницу, 10 января, в дневные часы ожидается -4 градуса, ночью столбик термометра опустится до -8 градусов. Снег, ветер — до 13 метров в секунду.
В субботу днем синоптики обещают -4 градуса, небольшой снег. Ночью — до -7 градусов. Ветер — до 11 метров в секунду.
В воскресенье в дневные часы ожидается -5 градусов, ночью -8 градусов. Снег. Ветер — до 8 метров в секунду.
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