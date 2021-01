С 8 по 9 января в Нижнем Тагиле зарегистрировано 11 случаев COVID-19, сообщает оперативный штаб Свердловской области.

С начала пандемии в городе зафиксировано 3 728 заболевших тагильчан. В Свердловской области за сутки выявлено 385 новых случаев COVID-19, за все время инфекцией заболели 62 129 человек. Состояние 544 госпитализированных врачи оценивают как тяжелое, 213 из них подключены к аппаратам ИВЛ. За сутки из больниц выписано 389 человек, за все время выздоровели 54 514 пациентов. В регионе от инфекции скончались 1 665 свердловчан, из них 16 за прошедшие сутки. Год с официального выявления коронавируса: что произошло за это время с миром?

