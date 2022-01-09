Едкий дым, куриное кладбище и нефть в воде. Главные экособытия за 2021 год

Тем временем сами тагильчане начали борьбу за определение санитарно-защитной зоны ЕВРАЗ НТМК. Роспотребнадзор после проверки на предприятии в октябре 2020 года выдал предписание «убрать» из предполагаемой санитарно-защитной зоны жилые дома, соцобъекты и садовые участки. Сделать это нужно было до апреля 2021 года. Однако ЕВРАЗ НТМК смог оспорить решение ведомства в арбитражном суде, где посчитали, что условия предписания не исполнимы, а наличие жилой застройки в условной СЗЗ не доказано. Тагильчан, которые проживают на расстоянии не более 1000 метров от границ ЕВРАЗ НТМК, такое решение не устроило и они подали кассационную жалобу в арбитражный суд Уральского округа. А вот говорить на тему санитарных зон руководство ЕВРАЗ НТМК отказывается. На одном из мероприятий, не связанных с экологией, журналист TagilCity.ru решила узнать у Дениса Новоженова, почему предприятие молчит о ходе установки СЗЗ в Нижнем Тагиле. Но вице-президент ЕВРАЗа отказался отвечать на этот вопрос, сославшись на то, что у проходящего мероприятия другая повестка.