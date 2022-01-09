Едкий дым, куриное кладбище и нефть в воде. Главные экособытия за 2021 год

Редакция TagilCity.ru весь 2021 год продолжала проводить независимые замеры воздуха газоанализатором «Геолан-1П». И в октябре мы подвели итоги исследований за полгода, также включив туда данные со стационарных постов УГМС. В итоге получилось, что 72 дня из 183 тагильчане дышали воздухом с превышением ПДК выбросов. Чаще всего норму превышал формальдегид — 51 день, при этом концентрация вещества достигала 3 ПДК. Больше всего с выбросами не повезло жителям Вагонки и Сухоложского поселка. Именно там наиболее часто фиксировались превышения.
Замерами TagilCity.ru заинтересовалась делегация из Минэко, которая посетила Нижний Тагил, чтобы проверить ход реализации проекта «Чистый воздух». Чиновники побывали на автоматической станции контроля атмосферного воздуха возле ФОК «Президентский» и на месте строительства моста через Нижнетагильский пруд, а также посетили промышленные предприятия города и провели заседание. Правда за закрытыми дверями. Во время беседы с руководителем проектного офиса федерального проекта «Чистый воздух» Максимом Корольковым TagilCity.ru обратил внимание чиновника на данные замеров воздуха за полгода. Тот в свою очередь пообещал изучить цифры и принять их к сведению.
Однако не все госслужащие восприняли замеры редакции адекватно. Например, в «Уральском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» TagilCity.ru вообще запретили заниматься замерами качества воздуха, сославшись на некомпетентность журналистов, отсутствии у них разрешения на замеры и на якобы дискредитацию самого УГМС. В общем беседа с сотрудниками управления (на которую они, кстати, сами нас пригласили) превратилось в буллинг и угрозы судом.
А предприятия Нижнего Тагила в 2021 году продолжали снабжать воздух Нижнего Тагила выбросами. Летом с территории коксохимического производства ЕВРАЗ НТМК произошло несколько выбросов желто-зеленого и черного дыма. Позже природоохранная прокуратура выяснила, что это результат технических неисправностей при эксплуатации оборудования в результате скопления воды из-за проливных дождей. После проверки в адрес операционного директора ЕВРАЗ НТМК ведомством внесено представление.
Представления, предписания и штрафы от различных надзорных органов не мешает ЕВРАЗ НТМК оставаться главным эконарушителем в Нижнем Тагиле. Только за 2020 год Росприроднадзор зафиксировал 13 нарушений природоохранного законодательства на территории предприятия. Нарушения коснулись сбросов загрязняющих веществ в малые реки, источников выбросов в воздух и обращения с отходами. Всего ведомство выписало штрафов на сумму 1,1 млн рублей.
Но эти штрафы для ЕВРАЗа — «копейки в море». И здоровье тагильчан становится залогом огромной прибыли промышленников, почти как во времена эпохи колонизации, когда европейцы старались переносить все «грязное» производство подальше к туземцам. Ведь олигархам легко ставить жизнь людей в целом городе под угрозу, попивая виски на собственной яхте где-нибудь в теплых странах. Но при этом владельцы заводов пытаются убедить тагильчан, что их не держат за «папуасов», и в качестве компенсации вреда вкладываются в социальную сферу. Но так ли это на самом деле?
Тем временем сами тагильчане начали борьбу за определение санитарно-защитной зоны ЕВРАЗ НТМК. Роспотребнадзор после проверки на предприятии в октябре 2020 года выдал предписание «убрать» из предполагаемой санитарно-защитной зоны жилые дома, соцобъекты и садовые участки. Сделать это нужно было до апреля 2021 года. Однако ЕВРАЗ НТМК смог оспорить решение ведомства в арбитражном суде, где посчитали, что условия предписания не исполнимы, а наличие жилой застройки в условной СЗЗ не доказано. Тагильчан, которые проживают на расстоянии не более 1000 метров от границ ЕВРАЗ НТМК, такое решение не устроило и они подали кассационную жалобу в арбитражный суд Уральского округа. А вот говорить на тему санитарных зон руководство ЕВРАЗ НТМК отказывается. На одном из мероприятий, не связанных с экологией, журналист TagilCity.ru решила узнать у Дениса Новоженова, почему предприятие молчит о ходе установки СЗЗ в Нижнем Тагиле. Но вице-президент ЕВРАЗа отказался отвечать на этот вопрос, сославшись на то, что у проходящего мероприятия другая повестка.
Выбросы тагильских заводов влияют не только на человека, но и на климат Земли в целом. Речь идет о парниковых газах которые усугубляют парниковый эффект и нагревают поверхность планеты. Источниками выбросов ПГ в основном являются как раз промышленные и добывающие предприятия. Согласно выводам ученых, с конца 19-го века средняя температура на Земле выросла на 1,1 градуса и продолжает повышаться. Это может привести к повышению уровня моря из-за таяния ледников, разрушительным ураганам, опустыниванию и деградации почвы, а также к миграции людей и животных. В Нижнем Тагиле за год в атмосферных воздух попадает около 48 тысяч тонн парниковых газов. Больше всех — от ЕВРАЗ НТМК — 96%. Кстати, наш прибор теперь замеряет в воздухе два парниковых газа — метан и углекислый газ.
Ну, а вице-премьер Виктория Абрамченко на докладе президенту РФ заявила, что Нижний Тагил был исключен из списка муниципалитетов, где уровень загрязнения воздуха является высоким. Причина этому — снижение выбросов на 4% за 2021 год.
Один из главных источников питьевой воды в Нижнем Тагиле — Черноисточинский пруд — продолжает готовится к глобальной чистке. Подготовлена площадка для складирования донных отложений из водоема. Была отсыпана временная дорога и технологический проезд под наземный пульпопровод для откачки отложений. Сама площадка была покрыта двумя водонепроницаемыми слоями. Активный этап очистки будет проходить в 2022 году.
Кроме того, на госэкспертизу сдан проект станции водоподготовки «Южная», которая будет обеспечивать водой ГГМ, Дзержинский район и часть поселка Черноисточинск.
Июльский поводок вызвал в Верхней Салде загрязнение земель и вод нефтепродуктами другими загрязняющими веществами. Например, в старом русле реки Салда алюминий превышал норму в 1,6 раза, калий — в 1,3 раза, сера — в 3,3 раза, нефтепродукты — в 1,6 раза. По подсчетам Минприродных ресурсов и экологии Свердловской области убытки составили почти 11 млн рублей.
Во время выезда журналисты TagilCity.ru обнаружили зловонное поле с костями, перьями, скорлупой и пометом от птиц в паре километров от Салдинского шоссе. Ближайшее предприятие, имеющее отношение к птице — «Нижнетагильская птицефабрика» — находится в селе Покровское. Местные жители в беседе с редакцией утверждали, что отходы привозятся именно оттуда. После публикации материала проверку по факту сброса останков птиц начали сразу три ведомства — Уральское управление Росприроднадзора, региональный Россельхознадзор и природоохранная прокуратура Нижнего Тагила.
А вот администрация Горноуральского горнозаводского округа задолжала 18 млн рублей региональному оператору «Компания «Рифей» за устранение свалок на своей территории. Свалки размещались вдоль трассы между поселками Бродово и Петрокаменское и между поселком Краснополье и деревней Темно-Осинова. Жители из-за отсутствия в населенных пунктах стационарных мест накопления ТКО свозили на территорию бытовые, пищевые отходы, а также крупногабаритный мусор. Незаконные места накопления мусора использовались в течение 15 лет. «Рифей» свалки устранил и выставил администрации ГГО счет на 18 млн рублей за работу.