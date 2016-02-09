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«Будущее близко». В екатеринбургских магазинах появились автоматы по продаже молока
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Будущее близко». В екатеринбургских магазинах появились автоматы по продаже молока

9 февраля 2016, 18:25Здоровье и экология
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