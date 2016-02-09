«Будущее близко». В екатеринбургских магазинах появились автоматы по продаже молока
9 февраля 2016, 18:25Здоровье и экология
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Цена одного литра составляет 54 рубля.
Сюжеты: Екатеринбург
В магазинах столицы Свердловской области начали появляться автоматы по продаже молока. Покупатели сами набирают молоко в специальные литровые бутылки, которые стоят в контейнере рядом с автоматом.
Срок годности такого молока составляет 36 часов. Один литр будет стоить покупателям 54 рубля. Молоко набирается в бутылку примерно за 14 секунд.
Тары с молоком обновляются каждый день. Директор компании-поставщика молочной продукции «Манчажская» заявил, что молоко из автоматов почти ничем не отличается от деревенского.
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