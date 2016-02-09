ЕВРАЗ направил 450 тысяч рублей на развитие благотворительного проекта «ЕВРАЗ-детям» в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Несмотря на кризис, компания ЕВРАЗ продолжает поддерживать свой благотворительный проект «ЕВРАЗ-детям». В этот раз организация направила еще 450 тысяч рублей на организацию занятий иппотерапии – лечебной верховой езде на лошадях.

В прошлом году было проведено 600 лечебных занятий для детей с диагнозом детский цебральный паралич. 60 маленьких пациентов уже прошли программу реабилитации. Для реализации лечебной верховой езды была подобрана добрая и спокойная лошадь Маша.

Кроме самих занятий езды верхом для детей проводят различные праздники и мастер-классы. В качестве примера можно вспомнить день рождения лошади Маши, который празднуется 1 июня.

Конечно же, занятия иппотерапией дают результаты. Маленькие пациенты начинают чувствовать себя лучше: улучшается осанка, координация движений, а мышцы становятся крепче. Ну и сами дети становятся более общительными, уверенными и веселыми.

Также в Нижнем Тагиле кроме лечебной верховой езды практикуются и другие методы реабилитации детей, среди которых арт-терапия и фототерапия.