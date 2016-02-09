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ЕВРАЗ направил 450 тысяч рублей на развитие благотворительного проекта «ЕВРАЗ-детям» в Нижнем Тагиле (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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ЕВРАЗ направил 450 тысяч рублей на развитие благотворительного проекта «ЕВРАЗ-детям» в Нижнем Тагиле (ФОТО)

9 февраля 2016, 16:25Здоровье и экология
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