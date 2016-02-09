В Свердловской области стала снижаться заболеваемость ОРВИ

Так, среднеобластной показатель заболеваемости все еще высок в ГО Богданович, Тавдинский ГО, Полевской ГО, ГО Верхний Тагил, Каменский ГО, г. Каменск-Уральский, Асбестовский ГО, Кировградский ГО.

Как сообщают в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, всего за 1 неделю февраля в регионе зарегистрированы порядка 58 тысяч случаев заболевания как гриппом, так и ОРВИ. Примечательно, что с 1 по 7 февраля в области снизилась заболеваемость у возрастной категории от 0 до 2 лет, однако дети старше 3 лет и взрослые болеют в таком количестве, что показатели находятся выше эпидемического порога.

Напомним, в Нижнем Тагиле на минувшей неделе были продлены вынужденные каникулы во всех школах города - до 10 февраля. Но в некоторых учебных заведениях уже возобновляются индивидуальные занятия:

В нашей музыкальной школе снова проходят занятия по специальности, то есть не в группе, а с 1 учеником. Детям разрешено посещать учебные мероприятия при наличии заявления от родителей рассказывает TagilCity.ru мама юной тагильчанки.

Также специалисты сообщают, что в области 82,9% от гриппа составляет так называемый «свиной» A(H1N1)pdm09.