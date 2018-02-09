Минздрав: «Будущее детской многопрофильной больницы в Нижнем Тагиле под вопросом»

Он отметил, что для принятия дальнейших решений по поводу возведения медицинского учреждения необходимо провести экспертизу. Только тогда станет ясно, какие работы в многопрофильной больнице можно будет проводить.

По словам Андрея Цветкова, на эти цели заложено 10 миллионов рублей.

Глава минздрава региона пояснил, что если экспертиза вынесет утвердительное решение о возможности завершения строительства здания в Нижнем Тагиле, то соответствующее министерство Свердловской области начнёт искать источники финансирования проекта. Вполне вероятно, что придётся обращаться в федеральное министерство здравоохранения.

Ранее сообщалось, что денег на строительство детской многопрофильной больницы в 2018 году не было выделено, передает издание «ФедералПресс».

Проект, напомним, находится в «заморозке» почти двадцать лет. Было подсчитано, что на его завершение потребуется 2,9 миллиардов рублей. Сейчас здание недостроенного медучреждения привлекает детей: они используют его как место для игр.