Насосная станция и новый коллектор появятся в пойме реки в Нижнем Тагиле

В пойме реки Тагил сейчас стоит самотечный коллектор, который собирает сточные воды. В управлении городским хозяйством пояснили, что он был построен еще в 1951 году. Необходимые нормы при этом не были соблюдены: стыки железобетонных труб были плохо изолированы, из-за чего через них регулярно вытекали сточные воды.

На самотечном коллекторе ежегодно возникают аварийные ситуации, поясняют специалисты. Так, в январе 2018 года из-за очередной аварии было частично затоплено сточными водами футбольное поле стадиона «Высокогорец». Чтобы устранить последствия аварии, коммунальщики провели раскопку коллектора, прочистили его и изолировали место протечки.

Коллектор не оборудован централизованной канализационной системой, а для удаления стоков установлена емкость, которая освобождается специалистами по мере накопления отходов.

В Нижнем Тагиле началась разработка проектно-сметной документации на постройку нового коллектора, а также насосной станции. После их строительства старый коллектор будет устранен, сообщает телекомпания «Тагил-ТВ».