Съемочная группа «Ревизорро» приехала в больницу Березовского после жалоб пациентки

Съемочная группа телепрограммы «Ревизорро: Медицинно» посетила Свердловскую область. Группа федерального канала приехала в центральную городскую больницу Березовского.

Один из журналистов местной газеты, который стал свидетелем съемки, оказался недоволен бригадой телеканала. Он заявил, что сотрудники открывали двери всех кабинетов, врывались туда и мешали работе врачей.

Мужчина заметил, что бригада «Ревизорро» приехала в больницу после жалобы одной из пациенток, которая долгое время не могла получить нужную ей процедуру. Журналист рассказал, что вместе со съемочной группой приехала и их охрана, которая блокировала кабинеты медработников и не выпускала их оттуда.

На своей странице в Facebook журналист написал, что разочаровался в телепередаче, поклонником которой был раньше. Однако пользователи не согласились с мнением журналиста. В комментариях к посту они заметили, что у телеканалов всегда в приоритете были рейтинги, а ведущие телепрограммы всегда отличалась эпатажем в своей работе.