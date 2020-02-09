Глава Минздрава сообщил о выявлении 70 тысяч осложнений у россиян из-за ошибок врачей

Как рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко на заседании совета ректоров медицинских вузов, от использования лидокаина в год погибает не менее 25 человек, за последние пять лет от этого умерли порядка 80 человек. Кроме того, от использования каталок для скорой помощи гибнут или получают увечья минимум 1-2 человека.

Он попросил включить в программу обучения будущих медиков вопросы безопасности медпомощи. Также глава Минздрава заявил о кадровых проблемах.

Сегодня проблема — найти главного врача. Реальная. Проблема — найти грамотного руководителя органа исполнительной власти субъекта РФ. Они меняются на сегодняшний день — я уже перестал запоминать! — в некоторых регионах за два года поменялось пять человек. Причем ни один вновь приходящий абсолютно не становится лучше предыдущего, сказал министр.