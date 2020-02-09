Китайский коронавирус получил неофициальное название

При этом Всемирная организация здравоохранения официального международного названия заболеванию пока не присвоила. Ранее ВОЗ признала новую болезнь чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

По данным на 9 февраля, в Китае зарегистрированы более 37 тысяч случаев заболевания коронавирусом 2019-nCoV. Умерли не менее 812 человек.

Напомним, в Екатеринбург прибыл самолет с гражданами Китая, живущими и работающими на Урале. Они 14 дней пробудут в карантинной зоне в оздоровительном центре «Бодрость».