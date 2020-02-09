Китайский коронавирус получил неофициальное название
Сегодня, 18:03Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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Власти Китая дали неофициальное название коронавирусу 2019-nCoV — Novel Coronavirus Pneumonia (или сокращенно NCP). В переводе это означает «пневмония, вызываемая новым типом коронавируса», пишет РИА Новости со ссылкой на государственный комитет по здравоохранению КНР.
При этом Всемирная организация здравоохранения официального международного названия заболеванию пока не присвоила. Ранее ВОЗ признала новую болезнь чрезвычайной ситуацией международного масштаба.
По данным на 9 февраля, в Китае зарегистрированы более 37 тысяч случаев заболевания коронавирусом 2019-nCoV. Умерли не менее 812 человек.
Напомним, в Екатеринбург прибыл самолет с гражданами Китая, живущими и работающими на Урале. Они 14 дней пробудут в карантинной зоне в оздоровительном центре «Бодрость».
Подтверждённых случаев заболевания, вызванных коронаровирусной инфекцией в Свердловской области не зарегистрировано.
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