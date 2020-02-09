В начале следующей недели в Нижнем Тагиле потеплеет до -5 градусов

По прогнозу синоптиков, днем в понедельник температура воздуха будет достигать -12, ночью будет 10 градусов ниже нуля. На протяжении всего дня ожидаются снегопады. Максимальная скорость ветра 15 м/с.

Во вторник, 11 февраля, в Нижнем Тагиле потеплеет. Столбик термометра днем поднимется до -6 градусов, ночью будет -9 градусов. Скорость ветра до 13 м/с.