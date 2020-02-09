В начале следующей недели в Нижнем Тагиле потеплеет до -5 градусов
Сегодня, 12:44Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Нижнем Тагиле с 11 февраля ожидается потепление. По данным Гисметео, температура воздуха в дневные часы будет достигать минус 5-6 градусов.
Сюжеты: Нижний Тагил
По прогнозу синоптиков, днем в понедельник температура воздуха будет достигать -12, ночью будет 10 градусов ниже нуля. На протяжении всего дня ожидаются снегопады. Максимальная скорость ветра 15 м/с.
Во вторник, 11 февраля, в Нижнем Тагиле потеплеет. Столбик термометра днем поднимется до -6 градусов, ночью будет -9 градусов. Скорость ветра до 13 м/с.
В среду погода существенно не изменится – днем -5 градусов, ночью -10 градусов. Скорость ветра до 13 м/с.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей