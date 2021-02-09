Единственный хоспис в Екатеринбурге снова возобновит работу

Еще 19 октября 2020 года учреждение было перепрофилировано для работы с больными коронавирусом.
Последние пациенты с заболеванием были выписаны неделю назад. На данный момент в здании проводится обработка и мелкий ремонт в соответствии с санправилами. После того, как будут получены результаты проверки, отделение вернется к привычному режиму работы, рассказали в пресс-службе регионального минздрава.
Хоспис рассчитан на прием 60 человек. Несмотря на перепрофилирование, врачи отделения продолжали работу с пациентами. В октябре 2020 года они были направлены в другое медучреждение. К некоторым пациентам медики выезжали ежедневно.
Напомним, с начала пандемии коронавируса паллиативное отделение, расположенное в ГБ № 2 было дважды перепрофилировано для больных инфекцией.