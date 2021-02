Как проходит COVID-вакцинация в Демидовской поликлинике на улице Горошникова

Главный врач Демидовской поликлиники Сергей Овсянников рассказал, как проходит вакцинация от коронавирусной инфекции в медицинском учреждении.

9 февраля глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев пообщался с руководителем Демидовской поликлиники на улице Горошникова, 37. Главный врач поделился, что прививки ставят в главном здании. Для этого были отведены три кабинета. Кроме того, были организованы пункты вакцинации в поликлинике на Старателе и прививочный кабинет в поселке Уралец. В каждом кабинете созданы необходимые условия для хранения «Спутник V». Сейчас в нашем медицинском учреждении 390 доз средства, поделился Сергей Овсянников. Photo: TagilCity.ru Главный врач уточнил, что поликлиника также готова ставить прививки выездными бригадами. Таким способом планируют ставить вакцину работникам НТМК. За один выезд возможна вакцинация до 120 человек. Сергей Овсянников отметил повысившуюся активность граждан по записи на прививки через Госуслуги, по телефону и на портале электронной регистратуры. Кроме того, стали поступать вопросы и от организаций. Ожидаем новых поставок вакцины. Наша задача — вакцинация 60% населения Нижнего Тагила. Организации также обращаются с вопросами. С руководителями согласуется список сотрудников и день, когда будет поставлена прививка, сообщил главный врач Демидовской поликлиники. За работу с должностными лицами и руководителями организаций отвечает старшая медицинская сестра и заведующая поликлиникой. Об организации прививочной компании своими впечатлениями поделился глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Мэр подчеркнул грамотно поставленную работу медиков по распределению пациентов. Photo: TagilCity.ru Хорошо отлажен процесс работы с предприятиями и простыми гражданами. Не создается очередей, всё проходит по расписанию. Каждый может поставить прививку в отведенное для этого время, говорит Владислав Пинаев. Председатель Ленинской организации ветеранов Геннадий Парфенов также поставил вакцину от коронавирусной инфекции. Он отметил, что главная трудность ветеранов состоит в том, что им, как пожилым людям старше 65 лет, нельзя выходить из-за коронавирусных ограничений. Мне 75 лет. Настроение отличное, я всю жизнь на передовой, говорит Геннадий Парфенов. Напомним, 8 февраля главный врач ГП № 1 на Вагонке рассказал, как проходит вакцинация от COVID-19 в медицинском учреждении. Как проходит COVID-вакцинация в поликлинике № 1 на Вагонке

