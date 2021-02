В Екатеринбурге рядом с поселком Кольцово была ликвидирована самая крупная в городе нелегальная свалка.

В общей сложности рабочие устранили мусор с территории 914 квадратных метров. Было вывезено 378 тонн отходов, сообщает пресс-служба ЕМУП «Спецавтобаза». Напомним, в конце января стало известно, что суд обязал администрацию Горноуральского городского округа убрать три несанкционированные свалки в поселке Новоасбест. Суд обязал администрацию Горноуральского округа убрать три свалки под Нижним Тагилом

