В Свердловской области в городах и деревнях, где нет холодильников для хранения вакцины от COVID-19 «Спутник V», начнут функционировать специальные пункты вакцинации. Об этом сообщил заместитель губернатора Свердловской области Павел Крековна на онлайн-брифинге по итогам оперштаба по коронавирусу.

Отмечается, что выезды начнут осуществляться на следующей неделе. Дополнительно замгубернатора подчеркнул, что через несколько дней на Средний Урал прибудет еще 33 тысячи доз вакцины «Спутник V», а на следующей неделе — 50–60 тысяч доз. В общей сложности в очереди на вакцинацию находится свыше 100 тысяч свердловчан. Напомним, вчера стало известно, что за прошедшие выходные в Нижний Тагил поступило 3,8 тысячи доз двухкомпонентной вакцины «Спутник V» от COVID-19. За минувшие выходные в Нижний Тагил поступило 3,8 тысячи доз вакцины от COVID-19

