Десять раз в течение недели ПДК вредных веществ в Нижнем Тагиле превышала норму

Десять раз в течение недели ПДК вредных веществ в Нижнем Тагиле превышала норму
Десять раз в течение недели ПДК вредных веществ в Нижнем Тагиле превышала норму
Сегодня, 12:24Здоровье и экологияФото: TagilCity.ru

В Нижнем Тагиле 10 раз за 7 дней ПДК вредных газов была выше нормы

С 1 по 7 февраля в Нижнем Тагиле были зафиксированы неоднократные случаи превышения в воздухе предельно-допустимых концентраций сероводорода и формальдегида.

Данные получены с экопостов, установленных в микрорайонах Нижнего Тагила. Так, 1 февраля концентрация вредных веществ в воздухе вновь оказалась повышенной.

С полуночи до 17.40 в микрорайоне Красный камень ПДК сероводорода выросла с 1, 1 до 3,3 раза. Затем, в 20.40 вечера, экопост зафиксировал превышение ПДК сероводорода уже в 3,5 раза. А чуть позже, с 21.00 по 21.40 превышение составило от 1,1 ПДК до 1,2 ПДК.

2 февраля в Тагилстроевском районе максимальная концентрация сероводорода ночью была равной 3,5 ПДК.

3 февраля в 10.20 утра в Тагилстроевском районе концентрация сероводорода составила 1,1 ПДК, а в Дзержинском районе в 13.00 было зафиксировано превышение ПДК по формальдегиду на уровне 1,02 ПДК. 4 февраля там, на Вагонке, она уже достигала 1,2 ПДК.

6 февраля с 10.20 по 13.20 максимальная концентрация сероводорода в Тагилстроевском районе была на отметке 1,1 ПДК, а с 17.20 по 19.00 по этому же газу — от 1,1 ПДК до 1,4 ПДК.

Сероводород — газ без цвета со сладковатым запахом. Он относится к веществам третьего класса опасности. Негативно влияет органы дыхания и зрения человека, вызывая конъюнктивит, бронхит, ринит. Кроме того, следствием длительного воздействия на организм является расстройство ЖКТ, частые головные боли, бессонницу, головокружение.

Основным источником выбросов сероводорода в Нижнем Тагиле является ЕВРАЗ НТМК — 73 тонны в год.

Сюжеты:
ЭксклюзивЭкологияНижний Тагил
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