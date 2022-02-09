Эко-конференцию по проблемам грязного воздуха проведет TagilCity.ru 11 февраля

11 февраля в Нижнем Тагиле пройдет круглый стол по проблемам грязного воздуха в промышленных городах России. Многочисленные жалобы тагильчан на плохое самочувствие во время смога поступают в редакцию. Поэтому мы пригласили экспертов и общественников, которые дадут советы тагильчанам - как действовать во время выбросов.

Поводом для круглого стола стола эко-общественников стали крупные выбросы сероводорода, которые в конце января смогом накрыли весь город. По результатам публикаций TagilCity.ru о результатах замеров и выявленных превышениях ПДК вредных веществ Природоохранная прокуратура провела проверку. По ее результатам выявлен источник выбросов с превышениями — ЕВРАЗ НТМК. Помимо превышения сероводорода в почти 20 раз, надзорные ведомства обнаружили в эти дни превышения формальдегида, взвешенных веществ и бензапирена. В общем в январе в Нижнем Тагиле посты УГМС почти ежедневно фиксировали загрязнения воздуха в течение 18 дней. Подобные проблемы объединяют почти все промышленные города в России, поэтому общественники на конференции расскажут о своем опыте независимого мониторинга воздуха, привлечении внимания властей к экологическим вопросам и результатах своей деятельности. Кроме того, одной из главных тем круглого стола станет экопросвещение. Ведь публикации TagilCity.ru о экологических проблемах в городе привлекают все больше тагильчан. Они активно высказывают свое недовольство и возмущение по поводу сложившейся ситуации с грязным воздухом, а также массово жалуются на ухудшение самочувствия во время выбросов. Чтобы мнение горожан услышали и надзорные органы, ранее TagilCity.ru рассказал, в какие ведомства нужно направлять жалобы на загрязнения. Куда жаловаться на грязный воздух Нижнего Тагила? 6 Фото Что делать тагильчанам в случае выбросов от заводов, просто махнуть рукой или предпринять какие-либо шаги? Куда жаловаться на грязный воздух? Своим опытом экологического просвещения населения поделятся и приглашенные общественники. После обмена опытом редакция составит для тагильчан памятку, как действовать во время выбросов. Экспертами конференции стали: общественница из Челябинска Наталья Шипицина,

и нженер-эколог, активист общественного движения «Стерлитамак, дыши!» Ольга Баландина,

экоблогер Владимир Лифантьев из Омска,

руководитель московского отделения «Всероссийского общества охраны природы» Элмурод Расулмухамедов,

лидер общественного движения «Экоправо» в Нижнем Тагиле Андрей Волегов. Помимо обсуждения эко-проблем в промышленных городах TagilCity.ru вместе с общественниками проведут замеры воздуха в разных районах города. Замеры будут сделаны несколькими газоанализаторами, которые привезут с собой активисты, а также прибором редакции «Геолан-1П». Пишите pressa@tagilcity.ru. Звоните +7 (3435) 499-334. WhatsApp, Telegram, Viber +7 (965) 510-42-42.

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