Опасные бактерии обнаружены в курятине в Свердловской области

Напомним, попадая в организм человека, эти бактерии приводят к серьезной кишечной инфекции — заболевание называется сальмонеллез. Главные его симптомы — резкие боли в желудке, рвота и диарея. К последствиям медики относят сильнейшую интоксикацию и поражения органов ЖКТ.