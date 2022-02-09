Опасные бактерии обнаружены в курятине в Свердловской области

Опасные бактерии обнаружены в курятине в Свердловской области
Опасные бактерии обнаружены в курятине в Свердловской области
Сегодня, 16:41Здоровье и экологияФото: 1MI

В Свердловской области в курятине выявили сальмонеллу

В партии курятины в Свердловской области выявлена сальмонелла. Об этом проинформировал местный референтный центр Россельхознадзора.

Из официального заявления Свердловского рефцентра следует, что сотрудники лаборатории исследовали пробу мяса птицы механической обвалки на предмет соответствия требованиям и нормам ТР ТС 021/2011.

В результате экспертизы специалисты обнаружили в курятине бактерии рода Salmonella,сообщили в рефцентре.

Напомним, попадая в организм человека, эти бактерии приводят к серьезной кишечной инфекции — заболевание называется сальмонеллез. Главные его симптомы — резкие боли в желудке, рвота и диарея. К последствиям медики относят сильнейшую интоксикацию и поражения органов ЖКТ.

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