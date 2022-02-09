Опасные бактерии обнаружены в курятине в Свердловской области

Из официального заявления Свердловского рефцентра следует, что сотрудники лаборатории исследовали пробу мяса птицы механической обвалки на предмет соответствия требованиям и нормам ТР ТС 021/2011.
В результате экспертизы специалисты обнаружили в курятине бактерии рода Salmonella,сообщили в рефцентре.
Напомним, попадая в организм человека, эти бактерии приводят к серьезной кишечной инфекции — заболевание называется сальмонеллез. Главные его симптомы — резкие боли в желудке, рвота и диарея. К последствиям медики относят сильнейшую интоксикацию и поражения органов ЖКТ.