Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Мамочки Нижнего Тагила жалуются на недоступность молочной кухни на ул. Фрунзе из-за перекрытия моста (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

Мамочки Нижнего Тагила жалуются на недоступность молочной кухни на ул. Фрунзе из-за перекрытия моста (ФОТО)

9 марта 2016, 17:25Здоровье и экологияПавел Щербина
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Срединедельный культобзор: «Всё в шоколаде»