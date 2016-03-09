Мамочки Нижнего Тагила жалуются на недоступность молочной кухни на ул. Фрунзе из-за перекрытия моста (ФОТО)

Одними из тех, на ком сильнее всего сказались перемены, оказались молодые матери, которым нужно пересекать реку Тагил для того, чтобы получить детское питание в Молочно-раздаточном пункте по адресу ул. Фрунзе, 15.

Я живу на ул. Островского, раньше до раздаточной дорога занимала 15-20 минут. Сейчас ходить туда пешком вместе с коляской стало почти невозможно. Приходится делать полуторакилометровый крюк по местам, которые далеко не всегда оснащены не то что пандусами, а даже тротуарами и проходами достаточной ширины для человека с коляской рассказала молодая мать Анна журналисту TagilCity.ru.

Журналисты TagilCity.ru прошли по предполагаемому маршруту молодых родителей. Всё подтвердилось. Если бы новый мост на ул. Красноармейская не был оснащён тротуарами, по которым может проехать коляска, родителям было бы совсем тяжело. Ведь тогда коляску приходилось бы поднимать и опускать по лестницам.

Ничуть не солгала молодая мать и про препятствия на тротуарах.

На саму молочную кухню, кстати, отзывы в интернете тоже не самые лучшие, но альтернативы нет, потому родителям приходится пользоваться её услугами.

Журналисты TagilCity.ru отмечают, что при них персонал вполне корректно и вежливо общался с посетителями, хотя журналисты, разумеется, были инкогнито.

Лично мы жалоб от посетителей, связанных с перекрытием моста, не слышали, вероятно, если они есть, родители направляют их в Детскую городскую больницу, к которой мы относимся рассказала женщина, раздающая молочную продукцию, раскрывшему инкогнито журналисту TagilCity.ru.

Проблему осложняет то, что молодых родителей пока некуда переводить. Ближайшая молочная кухня находится на Красном Камне на ул. Пархоменко, 133. Потому родители, у которых нет личного автотранспорта, вынуждены добираться до Рудоуправления на немногочисленных автобусах, а оттуда идти пешком (около 300 м) вниз до молочной кухни.

Открытие хотя бы одного Молочно-раздаточного пункта в центре города облегчило бы жизнь многим молодым родителям, избавив их от необходимости дальних поездок или пользования услугами такси, но возможно ли это в ближайшее время?