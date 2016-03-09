На ЕВРАЗ НТМК повысили качество кокса и снизили выбросы в атмосферу
9 марта 2016, 16:45Здоровье и экологияТимофей Данилов
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На комбинате закончился первый этап проекта техническому перевооружению установки сухого тушения кокса. Это первая подобная модернизация производства в России и странах СНГ.
Сюжеты: Нижний Тагил
Новая технология повысит эффективность применения вторичных ресурсов на предприятии, улучшит качественные показатели кокса и повысит безопасность технологического процесса.
Впрочем, такая модернизация будет полезна не только для самого ЕВРАЗ НТМК, но и для всех жителей Нижнего Тагила. Дело в том, что новая установка способна снизить количество выбросов в атмосферу на 20%, а значит, уменьшит нагрузку на окружающую среду города.
Будем надеяться, что модернизация на НТМК, в скором времени, улучшит экологическую обстановку и Нижний Тагил выйдет из 5-ки самых загрязненных городов России.
Второй этап проекта планируется закончить в этом году. Всего на техническое перевооружение ЕВРАЗ инвестировал 175 млн. рублей.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru
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