На ЕВРАЗ НТМК повысили качество кокса и снизили выбросы в атмосферу

Впрочем, такая модернизация будет полезна не только для самого ЕВРАЗ НТМК, но и для всех жителей Нижнего Тагила. Дело в том, что новая установка способна снизить количество выбросов в атмосферу на 20%, а значит, уменьшит нагрузку на окружающую среду города.