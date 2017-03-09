Медсёстры из Екатеринбурга получили медали за службу в Сирии
9 марта 2017, 08:10Здоровье и экология
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Медсёстры из Екатеринбурга, работавшие в медицинском отряде, дислоцирующемся в Сирии, получили медали от Министерства обороны.
Сюжеты: Екатеринбург
Медали «За воинскую доблесть» 1-ой и 2-ой степени были вручены старшему сержанту Людмиле Ермаковой и прапорщице Альфие Кавеевой. Старшина Анастасия Рылова была удостоена медали «Участнику военной операции в Сирии». Награды вручал командующий войсками Центрального ВО генерал-полковник Владимир Заружницкий.
Уральские медсёстры оказывали помощь местным жителям, пострадавшим в ходе военных действий в Сирии, пишет «Российская газета». Всего у медицинского спецназа лечились более пяти тысяч сирийцев.
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