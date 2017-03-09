Медсёстры из Екатеринбурга получили медали за службу в Сирии

Медали «За воинскую доблесть» 1-ой и 2-ой степени были вручены старшему сержанту Людмиле Ермаковой и прапорщице Альфие Кавеевой. Старшина Анастасия Рылова была удостоена медали «Участнику военной операции в Сирии». Награды вручал командующий войсками Центрального ВО генерал-полковник Владимир Заружницкий.