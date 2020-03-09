В России число заболевших коронавирусом выросло до 20 человек
Сегодня, 17:30Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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За прошедшие сутки в России зарегистрированы три новых случая заражения коронавирусом. Таким образом число заболевших выросло до 20, сообщает ТАСС.
По информации оперативного штаба, все заболевшие — москвичи, недавно вернувшиеся из Италии. Сейчас они помещены в инфекционные боксы.
Кроме того, случай заболевания коронавирусом выявлен у россиянина, находящегося в ОАЭ.
В мире, по последним данным, число заболевших коронавирусом COVID-19 более 109 тысяч человек, летальных исходов — 3,8 тысячи, выздоровели 62 тысячи пациентов.
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