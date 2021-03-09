21 новый случай COVID-19 выявлен в Нижнем Тагиле за сутки

В Свердловской области с 8 по 9 марта диагностировано 156 случаев инфицирования. Всего выявлено за время эпидемии 79 197 заболевших жителей региона. 294 пациента находятся в тяжелом состоянии, из них 107 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки из больниц выписано 166 человек, таким образом от коронавируса выздоровело 72 267 свердловчан. Девять летальных случаев зарегистрировано за последние 24 часа, всего от инфекции скончалось 2 475 пациентов.