Еще 156 случаев коронавируса выявлено у жителей Свердловской области за сутки

Почти 300 жителей Свердловской области лежат в больницах в тяжелом состоянии с COVID-19

Больше всего случаев коронавируса диагностировано в Екатеринбурге, там заболел 31 человек. Кроме того, случаи инфицирования выявлены у жителей Алапаевска и Алапаевского района, Арамильского, Артёмовского городских округов, Байкаловского района, Богдановича, Верхнего Тагила, Верхней Салды, Верхотурья, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Ирбита и Ирбитского района, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуфимска, Качканара, Кировграда, Кушвы, Невьянска, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила, Первоуральска, Режа, Ревды, Североуральска, Слободо-Туринского района, Сосьвы, Тавдинского, Талицкого и Туринского городских округов.