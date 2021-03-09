Еще 156 случаев коронавируса выявлено у жителей Свердловской области за сутки

Больше всего случаев коронавируса диагностировано в Екатеринбурге, там заболел 31 человек. Кроме того, случаи инфицирования выявлены у жителей Алапаевска и Алапаевского района, Арамильского, Артёмовского городских округов, Байкаловского района, Богдановича, Верхнего Тагила, Верхней Салды, Верхотурья, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Ирбита и Ирбитского района, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуфимска, Качканара, Кировграда, Кушвы, Невьянска, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила, Первоуральска, Режа, Ревды, Североуральска, Слободо-Туринского района, Сосьвы, Тавдинского, Талицкого и Туринского городских округов.
Всего за время пандемии зарегистрировано 79 197 случаев COVID-19. Отмечается, что 294 госпитализированных находятся в больницах в тяжелом состоянии, из них 160 лежат в отделениях реанимации, а 107 подключены к аппаратам ИВЛ.
В России с 8 по 9 марта зафиксировано 9 445 случаев новой коронавирусной инфекции в 84 регионах страны. Больше всего заболевших в Москве — 1 066, Санкт-Петербурге — 941 и Московской области — 523. Общее число заболевших россиян за время пандемии — 4 342 474.
За сутки в Свердловской области выписано из медицинских учреждений 166 пациентов, таким образом за время эпидемии выздоровело 72 267 человек.
По России за прошедшие 24 часа выписан из больниц 9 931 человек, больше всего выздоровевших в Санкт-Петербурге — 1 372, Москве — 1 027, а также Московской области — 592. Общее количество выздоровевших составляет 3 932 177 россиян.
Так, с 8 по 9 марта в регионе от коронавируса скончалось девять человек. Всего зарегистрировано 2 475 смертельных случаев от инфекции.
В России от COVID-19 умерло 89 809 человек, из них 336 за минувшие сутки.