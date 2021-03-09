Суд обязал Минздрав Свердловской области покупать лекарство для ребенка-инвалида

Суд обязал Минздрав Свердловской области покупать лекарство для ребенка-инвалида

Сегодня, 12:48Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
Суд Ленинского района Екатеринбурга обязал свердловский Минздрав приобретать и обеспечивать необходимым лекарством ребенка-инвалида.

Медики научно-исследовательского института имени Пирогова «Научно-исследовательский клинический институт педиатрии имени академика Вельтищева» собрали консилиум по вопросу обеспечения лекарством ребенка-инвалида. Сложность заключалась в том, что средство не имеет регистрации на территории России. Врачи пришли к выводу, что лекарство жизненно необходимо для несовершеннолетнего и разрешили индивидуальный ввоз и использование.

После этого, мать обратилась в Министерство здравоохранения Свердловской области с просьбой обеспечить лекарством ребенка. Однако получила отказ и рекомендацию приобретать средство за свой счет или искать финансовую поддержку со стороны благотворителей. Тогда женщина обратилась в прокуратуру.

Прокуратура проверила информацию и направила иск в суд. Ленинский районный суд Екатеринбурга полностью удовлетворил требования и обязал свердловский Минздрав обеспечивать лекарством ребенка-инвалида в полном объеме и на весь необходимый срок.

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