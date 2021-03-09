Суд обязал Минздрав Свердловской области покупать лекарство для ребенка-инвалида

Медики научно-исследовательского института имени Пирогова «Научно-исследовательский клинический институт педиатрии имени академика Вельтищева» собрали консилиум по вопросу обеспечения лекарством ребенка-инвалида. Сложность заключалась в том, что средство не имеет регистрации на территории России. Врачи пришли к выводу, что лекарство жизненно необходимо для несовершеннолетнего и разрешили индивидуальный ввоз и использование.