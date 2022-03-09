Из-за закрытия пищеблоков в школе и садиках в Горноуральском дети остаются одни дома

Из-за того, что столовые в школе № 24 и детских садах № 24 и № 26 в поселке Горноуральский под Нижним Тагилом перестали работать, родителям приходится оставлять детей одних дома. Вода в образовательных учреждениях не соответствует нормам СанПиН.

Садики не работают. Люди в чатах пишут, что детей не с кем оставить. Кого-то сегодня дома одних оставили, так как с работы не отпускают, рассказала редакции TagilCity.ru жительница Малой Лаи. По словам директора школы Татьяны Заостровных, как долго не будут работать пищеблоки, пока не известно. 9 марта в поселке должно состояться заседание специальной комиссии, на которой будут присутствовать администрация ГГО, руководители образовательных организаций и начальник управления образования Нижнего Тагила Татьяна Удинцева. Непонятно, что происходит. Например, в одном и том же доме в некоторых подъездах вода с запахом, а в других без. Сейчас ведутся исследовательские работы, ищут причину. В школе стоят пятиступенчатые фильтры, но несмотря на это вода не соответствует санитарным нормам, пояснила директор в разговоре с редакцией TagilCity.ru. Она отметила, что пока в школе изменен график работы, без завтраков и обедов учащиеся в школе могут находиться не более четырех часов. Родителей накануне предупредили, чтобы дети хорошо позавтракали, питьевой режим сегодня был обеспечен. Завтра уроки начнутся как обычно в 8.00, рассказала Татьяны Заостровных. Напомним, жители поселка Горноуральский под Тагилом стали массово жаловаться на невыносимый запах водопроводной воды, которая пахнет фекалиями. Они связывают это с работой агрокомплекса, который годами сливает в поля отходы свиней. На предприятии находится 50 тысяч голов этих животных. Столовые в школе и детсадах Горноуральского закрыли из-за плохой воды

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