За три дня праздничных выходных 8 раз был превышен сероводород в тагильском воздухе

За три дня праздничных выходных 8 раз был превышен сероводород в тагильском воздухе
За три дня праздничных выходных 8 раз был превышен сероводород в тагильском воздухе
Сегодня, 19:56Здоровье и экологияФото: TagilCity.ru

10-кратное превышение сероводорода зафиксировано в Нижнем Тагиле

Превышение предельно допустимой концентрации сероводорода зафиксировано в Нижнем Тагиле за три дня праздничных выходных 8 раз. Наибольшее из них зафиксировано вечером 6 марта. В 19.00 пост на Красном Камне зафиксировал увеличение концентрации вещества до 10,1 ПДК.

Также превышение зафиксировал пост на Тагилстрое. С 19.00 до 20.00 концентрация сероводорода составляла от 1,1 до 1,5 ПДК и с 22.20 до 23.29 от 1,3 до 2,8 ПДК.

7 марта наибольшее превышение наблюдалось на Красном Камне. Там ПДК составила 3,0. Фиксировали превышения вечером на Вагонке до 1,6 ПДК и Тагилстрое до 1,1 ПДК.

Зафиксировано превышение сероводорода и 8 марта. На Вагонке в ночное время максимальная концентрация сероводорода в воздухе составила 2,5 ПДК.

Отмечается, что о наличии несвойственного запаха информация не поступала.

Напомним, в течение дня 9 марта жители Нижнего Тагила наблюдали смог от выбросов над коксохимическим производством ЕВРАЗ НТМК. Некоторые жаловались на неприятный запах и реакцию дыхательной системы. Официальных данных о том, что превышена ПДК вредных веществ пока нет, так как итоги замеров УГМС выкладывает не день в день.

В феврале 2022 года превышения ПДК, по данным экопостов и замеров редакции TagilCity.ru, отмечались 17 дней. В январе был зафиксирован наиболее крупный выброс сероводорода. Тогда его ПДК была превышена в 20 раз.

Загрязнителем был ЕВРАЗ НТМК. Предприятие получило штраф, однако его размеры не оглашаются.

Сюжеты:
ЭкологияЭксклюзивНижний Тагил
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