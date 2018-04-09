Мокрый снег и дождь ожидаются в начале недели в Свердловской области

В начале рабочей недели на Среднем Урале ожидаются заморозки, а также мокрый снег и дождь. После среды прогнозируется потепление.
В дневное время свердловчан ожидает от 5 до 9 градусов тепла. Время от времени может идти дождь и мокрый снег. Температура ночью будет ниже нуля.
После 11 апреля ожидается потепление в ночное время, передаёт издание «Вечерний Екатеринбург».
Синоптики отмечают, что погода на Среднем Урале соответствует нормальным климатическим показателям. Самый теплый день - 7 апреля, а наиболее холодная погода была зафиксирована 1 апреля.