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Новости Нижнего Тагила

Мокрый снег и дождь ожидаются в начале недели в Свердловской области

9 апреля 2018, 07:30Добавить новость
город,Нижний Тагил,погода,Россия,Свердловская область,экология,синоптики,прогноз,снег,мокрый снег
В начале рабочей недели на Среднем Урале ожидаются заморозки, а также мокрый снег и дождь. После среды прогнозируется потепление.

В дневное время свердловчан ожидает от 5 до 9 градусов тепла. Время от времени может идти дождь и мокрый снег. Температура ночью будет ниже нуля.

После 11 апреля ожидается потепление в ночное время, передаёт издание «Вечерний Екатеринбург».

Синоптики отмечают, что погода на Среднем Урале соответствует нормальным климатическим показателям. Самый теплый день - 7 апреля, а наиболее холодная погода была зафиксирована 1 апреля.

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