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Новости Нижнего Тагила

Мужчина нескольких часов умирал у стен больницы в Великом Новгороде (ВИДЕО)

9 апреля 2018, 06:05Добавить новость
больница,здоровье,смерть,великий новгород,скорая помощь,пациент,медицинская помощь
В Великом Новгороде возле больницы «Азот» на протяжении нескольких часов умирал мужчина. Камеры видеонаблюдения запечатлели, как несколько экипажей скорой помощи проезжали мимо лежащего на земле человека.

7 апреля в Интернете появилось видео, на котором видно, как мужчина на протяжении 4 часов умирал, находясь в 100 метрах от здания больницы «Азот» в Великом Новгороде.

По информации «Новых Известий», трагедия произошла 2 апреля. На улицу мужчина попал после того, как побывал на приёме у врача. После ухудшения самочувствия он походил около больницы, а потом сполз на землю и остался там лежать. Как можно заметить на видео, на протяжении 4 часов ни одна карета скорой помощи, проезжавшая мимо мужчины, не остановилась для того, чтобы узнать, в чём дело.

Бригаду врачей вызвали случайные прохожие, но она не приехала сразу, несмотря на то, что, по информации, очевидцев, свободные машины находились возле больницы. Когда медики добрались до мужчины, он был уже мёртв.


Видео: «Новые Известия»
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