В Свердловской области реализуют пилотный проект обращения с нефтеотходами
С 2019 года Свердловская область станет пилотным регионом по улучшению системы сбора и утилизации нефтесодержащих отходов, сообщает департамент информполитики региона.
На I региональной конференции по обращению с нефтесодержащими отходами в Екатеринбурге предприниматели вместе с представителями госструктур обсудили предложения по совершенствованию системы, которые далее поступят на рассмотрение экспертов.
С 2019 года будут введены более жесткие требования по запрету захоронения нефтесодержащих отходов, предусматривающие их использование в качестве вторсырья.
На первой конференции должны быть выработаны предложения по внесению изменений в действующие нормативно-правовые акты, которые повысят эффективность обращения с нефтесодержащими отходами. В Свердловской области в дальнейшем будут протестированы мероприятия по совершенствованию системы, затем практика будет тиражироваться на другие регионы и на федеральный уровень, заявил зампредседателя общественно-делового совета нацпроекта «Экология» Рашид Исмаилов.
По мнению организатора мероприятия Ольги Старцевой, формирование взаимодействия между властью и гражданским обществом по вопросам экологии поможет избежать конфликтов.