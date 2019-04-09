В Свердловской области реализуют пилотный проект обращения с нефтеотходами

На I региональной конференции по обращению с нефтесодержащими отходами в Екатеринбурге предприниматели вместе с представителями госструктур обсудили предложения по совершенствованию системы, которые далее поступят на рассмотрение экспертов.

С 2019 года будут введены более жесткие требования по запрету захоронения нефтесодержащих отходов, предусматривающие их использование в качестве вторсырья.

На первой конференции должны быть выработаны предложения по внесению изменений в действующие нормативно-правовые акты, которые повысят эффективность обращения с нефтесодержащими отходами. В Свердловской области в дальнейшем будут протестированы мероприятия по совершенствованию системы, затем практика будет тиражироваться на другие регионы и на федеральный уровень, заявил зампредседателя общественно-делового совета нацпроекта «Экология» Рашид Исмаилов.