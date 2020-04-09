«Как второй отпуск»: почему режим самоизоляции может нравиться? Отвечают тагильчане

Арина Замараева, фармацевт

У меня пока отпуск за свой счет, но это не связано с коронавирусом. Дома занимаюсь домашними делами, пишу дневники по практике, смотрю фильмы, раскрашиваю картины. Мне это нравится, дел еще куча. Да, иногда хочется с кем-то встретиться, прогуляться, тем более, в хорошую погоду, но я отношусь спокойно к этому и все понимаю. Я выхожу в ближайшие магазины, аптеку — по практике, ездила к бабушке, чтобы привезти продукты. Заразиться немного боюсь, но в панику не впадаю. Из минусов даже не знаю… Ну, то, что другие люди потерпят денежные проблемы, но, я думаю, здоровье важнее, а экономику можно восстановить. Еще, для меня лично, это то, что мне надо проходить медкомиссию на военный билет, а сейчас я не могу это сделать, ну и то, что я заканчиваю в этом году академию, и как что будет с госэкзаменами и с дипломом непонятно. Плюсы в масштабном плане в том, что меньше вероятность заразиться и распространять вирус, в том, чтобы оттянуть время для того, чтобы приняли какие-то меры, вакцину выпустили, а лично для себя, в том, что появилось время на какие-то дела, которыми бы я так не занялась.

Фото: Арина Замараева

Анастасия Гаёва, юрисконсульт

Я выхожу на улицу крайне редко, только до ближайшего магазина по необходимости. Минусы — это, конечно, изменение привычного образа жизни, отсутствие возможности встретиться с друзьями и посетить приятные места: кино, кафе, театры и музеи. Самые главные плюсы — это безопасность и множество свободного времени. Дома готовлю вкусные блюда, занимаюсь уборкой, смотрю любимые фильмы и сериалы, читаю книги. Наконец-то могу выспаться и заняться приятными мелочами, на которые в течение рабочей неделе просто не хватает времени. Пока что мне это в радость и не надоедает, но не могу сказать, что буду испытывать такие же эмоции во время длительной изоляции.

Фото: Анастасия Гаёва

Иван Воронин, мастер участка отделки и отгрузки на НТМК

Выхожу из дома исключительно на работу, по ж/д графику. После работы захожу в продовольственный магазин исключительно за продуктами. Выходные в принципе не изменились, нахожусь дома, до режима просто чаще собирались с друзьями, ну и, конечно, после приказа о закрытии заведений не работаю на второй работе — в баре «Небар». Плюсы, конечно же, есть. Заразиться минимальная возможность, находясь дома. Минусы, мне кажется, только для тех людей, кого отправили домой с пятидневки (больше покупки еды и трата коммуналки увеличится). Считаю, что самоизоляция сейчас одна из самых необходимых мер.

Фото: Иван Воронин

Анастасия Вахрушева, аптекарь

После введения режима изоляции никуда не выходила, так как не было необходимости. Дома учусь, так как нахожусь на дистанционном обучении, смотрю сериалы, вышиваю. Мне не надоело, так как понимаю всю важность самоизоляции. Считаю меры по самоизоляции необходимыми, так как для нашей страны это возможность повлиять на распространение коронавируса, смягчение пика заболеваемости, на загруженность системы здравоохранения, которой и так сейчас нелегко. Из минусов могу отметить отсутствие физической нагрузки в целом, последствия самоизоляции в будущем. Из плюсов могу отметить наличие свободного времени для саморазвития, для семьи, для тех домашних дел, которые откладывались.

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Данил Богатов

Нахожусь в основном я в деревне, а в своём доме всегда есть работа. Мне нравятся и не надоело. Я не контактирую с людьми кроме семьи. Плюсы — как второй отпуск, минусов пока я не вижу, вирус распространяется очень быстро, а многие люди этого не понимают.

Печем торт, занимаемся спортом и боремся с вредителями. Как пережить самоизоляцию?

Ксения Золотухина, юрист

Сейчас мы перешли на удаленку. Дома читаю, играю, смотрю фильмы, сериалы, общаюсь с родителями, работаю, сплю, ем. Режим самоизоляции и нахождение дома мне не надоели, мне это очень нравится, но мне надоело то, что закрыты все общественные места. Заразиться я очень боюсь. Плюсы самоизоляции в том, что появилось достаточно много времени на те дела, на которые не хватает времени в обычной жизни, возможность провести больше времени с семьёй, узнать себя лучше, построить планы на жизнь, ну и, конечно же, плюс в снижении риска заражения.

Фото: Ксения Золотухина

Оля Пашкина, преподаватель

С 6 апреля мы со студентами выходим на дистанционное обучение. Данная ситуация никакого дискомфорта для меня лично не создаёт. Больше всего надоел ажиотаж вокруг этой темы. Паника людей, то, как народ себя ведёт (скупка масок, антисептиков, продуктов и т. д.). Честно, я не боюсь: чему быть, тому не миновать. Больше боюсь за своих родителей. Я выходила в магазин, в аптеку, отвозила продукты родственникам в другой район города. Первый и самый главный плюс — это возможность побыть вместе с семьей, сделать дела, которые так долго откладывали на потом. Дома куча дел, первые пару дней, как и большинство, занималась уборкой квартиры, сейчас продолжаю готовить учебные материалы для студентов и параллельно прохожу обучающие дистанционные семинары. Если остаётся время, собираю пазлы, но, как показывает практика, день проносится незаметно.